ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ପରେ ଅଚାନକ୍ ଏହି ଖେଳାଳି ନେଲେ ରିଟାରମେଣ୍ଟ, ୧୫ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରୁ ଅବସର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି

ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

By Rojalin Mishra
CELLNET

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆଉ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଖେଳାଳି ଜଣକ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସ। ସେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟର ଶେଷ ଦିନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ଭିନ୍ନ କଥା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ।

ଏହା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆଶେସ୍ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସଙ୍କ ନାମ ଏଥିରେ ସାମିଲ ନଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ୱକ୍ସ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ସେ 2013 ରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ODI ଖେଳିଥିଲେ।

କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସ 2013 ରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ଓଭାଲରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ୨୦୧୧ରେ ସେ ସମାନ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିଲେ। ୨୦୨୩ରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର।

ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ୬୨ ଟେଷ୍ଟରେ, କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସ ୧୯୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସେ ୨୦୦ ୱିକେଟ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ୧୨୨ ଦିନିକିଆରେ, କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସ ୧୭୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ସେ ୩୩ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ୩୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ।

ଓକ୍ସ ତାଙ୍କ ଅବସର ପୋଷ୍ଟରେ କ’ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି
ନିଜର ଅବସର ଘୋଷଣା କରି, କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାର ସଠିକ୍ ସମୟ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖେଳିବା

ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯାହା ସେ ପିଲାଦିନରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା, ଥ୍ରୀ ଲାୟନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷେତ୍ର ସେୟାର କରିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ।”

ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁକୁ ମନେ ପକାଇ, କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୧ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ଗତକାଲି ପରି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମୟ ଉଡ଼ିଯାଏ।

ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ଏବଂ କିଛି ଚମତ୍କାର ଆଶେସ୍ ସିରିଜର ଅଂଶ ହେବା ଏପରି କିଛି ଯାହା ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା, ପତ୍ନୀ ଏମି ଏବଂ ଝିଅ ଲୟଲା ଏବଂ ଏଭିଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଅଟଳ ପ୍ରେମ, ସମର୍ଥନ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ତୁମ ବିନା, ଏସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା।

