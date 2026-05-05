କାହିଁକି ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପିଏମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କଣ କହୁଛି ବାଂଲାଦେଶ
Pakistan on PM Modi: ଭାରତର ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ କଭରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଭିନେତା ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳର ସଫଳତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ।
ଲଣ୍ଡନରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦରୁ ଢାକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ କଭରେଜ୍ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ୧୫ ବର୍ଷର ଦୁର୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା।
ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟଙ୍କ ବିଜୟ
ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା, ଯିଏ ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତମିଜାଗା ଭେଟ୍ଟ୍ରି କାଝାଗମ (ଟିଭିକେ) ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଡିଏମକେକୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି।
ବିବିସି ରିପୋର୍ଟ
ବିବିସି ରିପୋର୍ଟରେ ବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ବିଜୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। “ମୋଦୀଙ୍କ ବିଜେପି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ରାଜନୈତିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗଳାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି” ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଲେଖାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ବିଜୟ ମୋଦିଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହା କେବଳ ତିନି ପାଳିର ସରକାରଙ୍କ ପରାଜୟ ନୁହେଁ ବରଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବିଜେପିର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା।
ଦି ଗାର୍ଡିଆନ
ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରମୁଖ ଖବରକାଗଜ, ‘ଦି ଗାର୍ଡିଆନ’ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। “ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛି” ଶୀର୍ଷକରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ହେବ।
ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ
ଆମେରିକାର ‘ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ’ ଏହାର ରିପୋର୍ଟରେ ବିଜେପିର ବିଜୟକୁ “ଐତିହାସିକ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। “ମୋଦୀଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀମାନେ ଭାରତର ବିରୋଧୀଙ୍କ ଗଡ଼କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି” ଶୀର୍ଷକ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରି ନୂତନ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟଙ୍କ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନରେ କଭର
ପାକିସ୍ତାନର ଖବରକାଗଜ, ‘ଡନ୍’ ମଧ୍ୟ AFP ଦ୍ୱାରା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ମୋଦିଙ୍କ ଦଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ବିରୋଧୀ ଗଡ଼ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ବିଜୟ ୨୦୨୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।
ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଲୋଚନା
ବାଂଲାଦେଶର ‘ଢାକା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍’ ସମାନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମକେର ପରାଜୟ ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳର ବିଜୟ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍ ନିଜ ଆସନ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।