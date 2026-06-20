ଫିଟ ରହିବ ପୂରା ଦୁନିଆ; ଯୋଗମୟ ହେବ ବିଶ୍ୱ
ଆଜି ଭାରତର ସୀମା ଡେଇଁ ୧୯୦ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଯୋଗ। ଆମେରିକାରେ ୩୬ ନିୟୁତ, ଚୀନରେ ୨୦ ନିୟୁତ ଲୋକ ନିୟମିତ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ରାତି ପାହିଲେ ସାରା ଦୁନିଆ ହେବ ଯୋଗମୟ। ପୂରା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗର ରଙ୍ଗରେ ଭିଜିବ। ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୪ରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ୭୫ ଦିନ ଭିତରେ ୧୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୪ରେ ଜାତିସଂଘର ୧୭୭ଟି ଦେଶ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଜାତିସଂଘ ଇତିହାସରେ ଏକ ରେକର୍ଡ। ୨୧ ଜୁନ ୨୦୧୫ରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା।
କାହିଁକି ୨୧ ଜୁନ?
୨୧ ଜୁନ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିନ। ଏହାକୁ ‘ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅୟନାନ୍ତ’ କୁହାଯାଏ। ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ଦିନର ବିଶେଷ ମହତ୍ୱ ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ ଆଦିଯୋଗୀ ଶିବ ସପ୍ତଋଷିଙ୍କୁ ଯୋଗର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ।
ବିଶ୍ୱ କାହିଁକି ଆପଣାଉଛି ଯୋଗ?
ଆଜି ଭାରତର ସୀମା ଡେଇଁ ୧୯୦ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଯୋଗ। ଆମେରିକାରେ ୩୬ ନିୟୁତ, ଚୀନରେ ୨୦ ନିୟୁତ ଲୋକ ନିୟମିତ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
କାରଣ ହେଲା:
୧: ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଔଷଧ
ଆଜିର ଯୁଗ ଚାପ, ଅବସାଦ, ଡାଇବେଟିଜ, ମୋଟାପଣର ଯୁଗ। ଡଐଙ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱର ୭୦% ରୋଗ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ବିନା ଔଷଧରେ ଓ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ ଯୋଗ। ହାର୍ଭାର୍ଡ, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଭଳି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଗ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲାଭ ମାନିଛନ୍ତି।
୨: ସଂସ୍କୃତି ଓ ସୀମାର ବନ୍ଧନ ନାହିଁ
ଯୋଗର କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଜାତି ନାହିଁ। ମୁସଲିମ ଦେଶ ସାଉଦି ଆରବ ଯୋଗକୁ କ୍ରୀଡା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗ ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଜର୍ମାନୀର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ ବ୍ରେକ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ – ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ପରିବାର।
୩: ସମୟ ଓ ବୟସର ବନ୍ଧନ ନାହିଁ
୮ ବର୍ଷ ପିଲାଠାରୁ ୮୦ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୨୦ ମିନିଟ ଯଥେଷ୍ଟ। ଅଫିସ, ଘର, ପାର୍କ – ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ସେଠି କରିହେବ।
ଯୋଗ ଦିବସ ୨୦୨୬ର ବିଷୟବସ୍ତୁ
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୋଗ ଦିବସ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ପାଳନ ହୁଏ। ୨୦୨୬ ପାଇଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ‘ମାନବିକତା ଓ ସଦ୍ଭାବ ପାଇଁ ଯୋଗ’। ଯୁଦ୍ଧ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏବେ ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯୋଗ ହିଁ ସେହି ସେତୁ।
ଭାରତର ଦାନ, ବିଶ୍ୱର ଧନ
ଯୋଗ ଭାରତର ଋଷି-ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ମାନବଜାତିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଟାଇମ୍ସ ସ୍କୋୟାରରୁ ପ୍ୟାରିସର ଆଇଫେଲ ଟାୱାର, ଟୋକିଓରୁ ସିଡନୀ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକାଠି ସୂର୍ୟ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେମିତି ସାରା ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛି।
ଶେଷ କଥା: ଯୋଗ କୌଣସି ଏକ ଦିନର ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରତିଦିନର ଅଭ୍ୟାସ। ଆସନ୍ତୁ, ୨୧ ଜୁନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା – “ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୨୦ ମିନିଟ ଯୋଗ କରିବି”। କାରଣ ଯେଉଁ ଦେଶର ନାଗରିକ ସୁସ୍ଥ, ସେହି ଦେଶ ହିଁ ସଶକ୍ତ।