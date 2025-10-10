ପାକିସ୍ତାନରେ ଏମରଜେନ୍ସି ପରିସ୍ଥିତି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ, ରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ, ଲାଗୁ ହେବ କି ଏମରଜେନ୍ସି!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବଡ ଧରଣର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ । ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା । ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର ଏହି ଅପରେଶନ ପରେ, ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦ ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।
ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପାଇବା ଏବଂ ଜରୁରୀ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଥରିଟି (PTA)କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କାରଣ କହିଲେନି ସରକାର: ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୃହ ଏବଂ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ସରକାର ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନ୍ଦର କାରଣ କହିନାହାଁନ୍ତି ।
ଟିଏଲପି ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଇସଲାମାବାଦ ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ସିପିଂ କଣ୍ଟେନର ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଲବୈକ୍ ପାକିସ୍ତାନ (TLP) କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଜନା: ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, TLP ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ବାହାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ରେଡ ଜୋନରେ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡିକ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ।