ପାକିସ୍ତାନରେ ଏମରଜେନ୍ସି ପରିସ୍ଥିତି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ, ରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ

ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ, ଲାଗୁ ହେବ କି ଏମରଜେନ୍ସି!

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବଡ ଧରଣର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ । ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା । ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର ଏହି ଅପରେଶନ ପରେ, ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦ ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।

ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପାଇବା ଏବଂ ଜରୁରୀ ​​ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଥରିଟି (PTA)କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

କାରଣ କହିଲେନି ସରକାର: ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ  ଗୃହ ଏବଂ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ସରକାର ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନ୍ଦର କାରଣ କହିନାହାଁନ୍ତି ।

ଟିଏଲପି ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଇସଲାମାବାଦ ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ସିପିଂ କଣ୍ଟେନର ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଲବୈକ୍ ପାକିସ୍ତାନ (TLP) କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଜନା: ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, TLP ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ବାହାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ରେଡ ଜୋନରେ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡିକ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ।

 

