ମାଲକାନଗିରି ଉତ୍ତେଜନା; ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାରୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବନ୍ଦ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା…

୧୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ !

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି MV-୨୬ ଏବଂ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦକୁ ଆହୁରି ୧୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ବୁଧବାର ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜି ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଗୁଜବ ପ୍ରସାରଣର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ତେଣୁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଲକାନଗିରିର କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କହିବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେବଳ ସାଧାରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସରକାରୀ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଯେପରିକି OSWAN, NIC Net, NKN, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା, ରେଳବାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ।

ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

ଉତ୍ତେଜନା କାରଣ:

ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, MV-26 ଏବଂ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଘର ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଘଟଣା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ଦେଖି, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡେରା ପକାଇ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା  ଦ୍ବାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁଜବ ପ୍ରସାରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

