ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ୯ ମାସର ଭାଣିଜୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ମାମୁଁ, ବିଲ ଭିତରୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର
ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଦେଖି ୯ ମାସର ଭାଣିଜୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ୧୨ ବର୍ଷର ନାବାଳକ ମାମୁଁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମାମୁଁ-ଭାଣେଜୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ। ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ୯ ମାସର ନିଷ୍ପାପ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ୧୨ ବର୍ଷର ନାବାଳକ ମାମୁଁ।
ପରେ ଘର ପାଖ ବିଲରୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାଟି ୟୁପିର ଗୋରଖପୁରରେ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ୫୦ଟି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା; ସେ ୧୦୦ଟି ଅଶ୍ଳୀଳ ସାଇଟ୍ ଖୋଜିଥିଲେ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘୃଣ୍ୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଗୋରଖପୁରର ଗୁଲରିହା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗାଁରୁ ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ମିଳିଥିଲା।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଜୁନ୍ ୧୯ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ନଅ ମାସର ଶିଶୁଟି ତାଙ୍କ ମାଆ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା। ରାତି ୨ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଉଠିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ନିଖୋଜ ଥିଲା।
ଘର ପାଖ ବିଲରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର:
ମାଆ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ରାତିରେ ଘର ବାହାରେ ଏକ ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ନଅ ମାସର ଶିଶୁ ଶୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲେ, ଶିଶୁଟି ନିଖୋଜ ଥିଲା।
ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଜୁନ୍ ୨୦, ଶନିବାର ସକାଳ ୬:୦୦ ଟା ସମୟରେ ଘରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ କ୍ଷେତରେ ଶିଶୁଟିକୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା।
ବଳାତ୍କାର ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ କଲେ:
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଝିଅଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବଳାତ୍କାର ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାଧ ସ୍ଥଳ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପରିବାରର ପଚରାଉଚରା ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ପୀଡିତାଙ୍କ ଜଣେ ୧୨ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି।
ପୀଡିତାଙ୍କ ମାଆ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି; ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନଅ ମାସର ଶିଶୁକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଛନ୍ତି।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କଲା:
ସିଟି ଏସ୍ପି ନିମିଶ ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି।
ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଅପରାଧ କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାତିରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ସେ ପିଲାଟିକୁ ନିକଟସ୍ଥ କ୍ଷେତକୁ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।