ଆଗରୁ ମୁହଁରେ ପାଉଁଶ ଲଗାଉଥିଲେ ମହିଳା! ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଅଦ୍ଭୁତ କାରଣ,ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମେକଅପର ଯୁଗ ଜାଣନ୍ତୁ…

ମେକଅପର ଆରମ୍ଭ କିପରି ହେଲା?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବର୍ତ୍ତମାନ ମେକଅପ ନେବା ଏକ ଫ୍ଯାସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି।ହଲିଉଡ କଳାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଲିଉଡ କଳାକାର ଏପରକି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମେକଅପ ନେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।

ମାତ୍ର ପୁରାତନ କାଳରେ ମୁହଁକୁ ଓ ଆଖିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ପାଉଁଶ ଓ ଲାଲ ମାଟି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ଏହାର ଅର୍ଥ ବଦଳିଲା ଆଉ ଏବେ ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ମେକଅପ ନେଉଛନ୍ତି।

ମେକଅପ୍ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା: ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯିବା କିମ୍ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମେକଅପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନଥିଲା। ବରଂ ଏହାଦ୍ବାରା ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନଭେମ୍ବରରେ ବୁଲନ୍ତୁ ଏହି ୫ ଯାଗା; ଆପଣଙ୍କ ମନ…

ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ! ପରିବା…

ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଲାଲ ମାଟି, ପାଉଁଶ ଏବଂ ଧୂଳି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ଧୂଳିରୁ ଆଖିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଚାରିପାଖରେ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମେକଅପ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମିଶରରେ ରହୁଥିବା କିଛି ଜନଜାତିର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ଭୂମିକା ଏବଂ ବୟସ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ମେକଅପ ନେଉଥିଲେ।

ଏହା କିପରି ଫ୍ଯାସନରେ ପରିଣତ ହେଲା: ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜରେ ଲୋକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲୋକ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଲେ।ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଦାଗ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।

20 ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ, ହଲିଉଡ ମେକଅପର ଅର୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଏହା ପରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ମେକଅପ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲା।

ଧୀରେ ଧୀରେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକୀକରଣ କଲେ, ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜି, ମେକଅପ ଫ୍ୟାଶନ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟି ସାରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ନଭେମ୍ବରରେ ବୁଲନ୍ତୁ ଏହି ୫ ଯାଗା; ଆପଣଙ୍କ ମନ…

ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ! ପରିବା…

ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଛିଙ୍କିବା ବେଳେ କିଛି…

ଏହି ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି…

1 of 622