LPG Price Hike: ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା; ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ଦର, ଏବେ ଏତିକି ହେଲା ଦାମ୍…

ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା । ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ଦର । ତୈଳ ମାର୍କେଟିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।

By Seema Mohapatra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଅନେକ ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟରେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ । ତୈଳ ମାର୍କେଟିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ ୧ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। କମର୍ଶିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ୧ ରୁ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ତଥାପି, ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ୱେବସାଇଟରେ ଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧୫-୧୬ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, କମର୍ଶିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୫୧ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।

ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ କେତେ?

ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ୱେବସାଇଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ଶିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ୧୫୯୫.୫୦ ହେବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୧୫୮୦ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧୫.୫୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

କୋଲକାତାରେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ଶିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ୧୭୦୦ ହେବ, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୧୬୮୪ ଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇରେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୫୩୧.୫୦ ଥିଲା, ଯାହା ପରେ ୧୫୪୭ ହୋଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ, ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ୧୭୫୪ ହେବ, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୧୭୩୮ ଥିଲା।

ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି

ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ଠାରୁ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଲ୍ଲୀରେ 853, କୋଲକାତାରେ 879, ମୁମ୍ବାଇରେ 852.50 ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ 868.50 ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବେ ବି 853 ରେ ଉପଲବ୍ଧ।

