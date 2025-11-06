iPhone ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏବେ ମାତ୍ର ଅଧା ଦାମରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ..
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ iPhone 15 କିଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଲାଭଜନକ ଅଫର୍ ଆଣିଛୁ। Apple iPhone 15 ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Amazon ରେ ଏକ ଦମଦାର ରିହାତିରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
ଏହି ଶାନଦାର ଫୋନଟି ଏବେ ମାତ୍ର ୫୧ ହଜାରରୁ ବି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ । ୨୦୨୩ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ମଡେଲ୍ ୫୫ ହଜାରରୁ କମ୍ ବଜେଟରେ ମିଳୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ।
Amazon ରେ iPhone 15: iPhone 15 ୧୨୮GB ଗ୍ରୀନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ପ୍ରାଥମିକ ମୂଲ୍ୟ Amazon ରେ ୬୯ ହଜାର । ଆଉ ଏବେ ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ ଉପରେ ୧୮,୯୧୦ ଟଙ୍କା ଫ୍ଲାଟ୍ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି Amazon । ଏହି ରିହାତି ପରେ, iPhone 15 ର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ମାତ୍ର ୫୦,୯୯୦କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ୪୮,୧୫୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମୂଲ୍ୟ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ର ମଡେଲ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ଡିଲ୍ ସହିତ EMI ଏବଂ ନୋ-କଷ୍ଟ EMI ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।
iPhone 15ର ଫିଚର: ଏଥିରେ ୬.୧ ଇଞ୍ଚର ସୁପର ରେଟିନା XDR OLED ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ଯାହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ୧୧୭୯×୨୫୫୬ ପିକ୍ସେଲ୍ । ଏହାର ପିକ୍ ହ୍ଵାଇଟନେସ୍ ୨୦୦୦ ନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଫୋନଟି ଡଲବି ଭିଜନ ଏବଂ HDR10କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ। ପର୍ଫମାନ୍ସ ପାଇଁ ଏଥିରେ A16 ବାୟୋନିକ୍ ଚିପସେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା 6GB RAM ଏବଂ 512GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ: iPhone 15 ରେ ଏକ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ 48MP ପ୍ରାଇମେରି ସେନ୍ସର୍ ଏବଂ ଏକ 12MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ରହିଛି। ଏଥିରେ 2x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଏକ 12MP ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଉପଲବ୍ଧ। iPhone 15 ରେ 3,349mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଯାହା ୱାୟାରଲେସ୍ ଏବଂ ରିଭର୍ସ-ୱାୟର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ ଉଭୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। Apple ଦାବି କରେ ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 20 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।