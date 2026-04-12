iPhone ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କମିଗଲା ଏହି ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲର ଦାମ୍, ଫୋନ୍ ନେବାକୁ ଲୋକେ ବଡ଼ିଆ ପିଟା
iPhone 17 Discount: ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ iPhone କିଣିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୁଯୋଗ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବିଜୟ ସେଲ୍ସର Apple Days ୨୦୨୬ ସେଲ୍ Apple ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ରିହାତି ଏବଂ ବୋନସ୍ ସମେତ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନତମ iPhone 17 ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତି ପାଉଛି, ଯାହା ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରୁଛି।
iPhone 17 ର ରିହାତି କେତେ?
iPhone 17 ଭାରତରେ ୨୫୬GB ଭାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଁ ୮୨.୯୦୦ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ବିଜୟ ସେଲ୍ସ ଏହି ସେଲ୍ ସମୟରେ ଏହାକୁ ୭୮,୭୯୦ରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ, Axis, ICICI ଏବଂ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ୩୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ ୭୫,୭୯୦କୁ ହ୍ରାସ କରିବ।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ବିନିମୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ୧୦ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋନସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ମୋଟ ୨୧ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅନୁବାଦ କରେ, ଯାହା iPhone 17 ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୫ ହଜାରକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ତଥାପି, ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଫୋନର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ
ଏହି ଡିଲକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ, ବିଜୟ ସେଲ୍ସ ୫୯୧ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଲୟାଲ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ କ୍ରୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ।
iPhone 17 କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର?
iPhone 17 ଏଥର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରୋ-ପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଏକ ୬.୩ ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ଯାହା 1Hz ରୁ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ହାରକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ୩୦୦୦ nits ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଯାହା ସ୍କ୍ରିନକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିଥାଏ।
ଫୋନରେ ଏକ ନୂତନ A19 ଚିପ୍ ଅଛି, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଗେମିଂ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଅଭିଜ୍ଞତା ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ କମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଡ୍ରପ୍ ସହିତ।
କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉନ୍ନତି
ଫୋଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଏକ ୪୮MP ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି ଯାହା ବିବରଣୀ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏକ ୧୮MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି, ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରାୟ ୧୧ ଘଣ୍ଟା ସ୍ଥାୟୀ। ଚାଟିଂ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ।