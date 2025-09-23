ଭାରତରେ ୮୨ହଜାର କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ୩.୬୫ ଲକ୍ଷ ! ପାକିସ୍ତାନରେ iPhoneର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଫୋନ ଦାମରେ ଆସିଯିବ ନୂଆ ବୁଲେଟ୍ …
iPhone Price : ପାକିସ୍ତାନରେ iPhone 17 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଜାଣଛନ୍ତି କି ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଲ୍ ଏହି ମାସରେ ଏହାର ନୂଆ ମଡେଲ୍, iPhone 17 ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ରେ ଅନେକ ମଡେଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ପତଳା iPhone Air ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ପାକିସ୍ତାନରେ iPhone 17 ର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି? ପାକିସ୍ତାନରେ iPhone 17 ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ବୁଲେଟ୍ ମିଳିପାରିବ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଆପଲ୍ ଏଥର ୨୫୬GB ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ମୂଳ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଭାବରେ ରଖିଛି। କମ୍ପାନୀ ୧୨୮GB ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, iPhone 17 ର ମୂଳ ଭାରିଆଣ୍ଟ, ୨୫୬GB ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ଭାରତରେ ୮୨,୯୦୦ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ PKR ୩.୬୫ ଲକ୍ଷ (ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ୧.୧୪ ଲକ୍ଷ) ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।
X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ iPhone 17 ର ମୂଲ୍ୟ PKR ୩.୬୫ ଲକ୍ଷ (ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ୧.୧୪ ଲକ୍ଷ) ରୁ PKR ୫.୭୪ ଲକ୍ଷ (ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ୧.୭୯ ଲକ୍ଷ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ଫୋନ ପାଇଁ ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ iPhone Airର ମୂଲ୍ୟ PKR ୪. ୮୩ ଲକ୍ଷ (ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧.୫୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ iPhone 17 Pro ର ମୂଲ୍ୟ PKR ୫.୩୧ ଲକ୍ଷ (ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧.୬୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। iPhone 17 Pro Max ବିଷୟରେ, ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ PKR୫.୭୩ ଲକ୍ଷ (ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧.୭୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ମିମ୍ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କେତେକ ନୂଆ ବୁଲେଟ୍ କିଣିବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଫୋନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ନା ଫ୍ଲାଟର ମୂଲ୍ୟ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ iPhone 17 ପାଇଁ କ୍ରେଜ୍ ଜାରି ରହିଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଫୋନର ବିକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତରେ ଫୋନ କିଣିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।