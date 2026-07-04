ଆଇଫୋନ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବମ୍ପର ଅଫର: iPhone 17 Pro Max ଉପରେ ମିଳୁଛି ସିଧାସଳଖ ୨୦ ହଜାରର ବଡ଼ ରିହାତି, ଏବେ ହିଁ କିଣନ୍ତୁ..
ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସେଲ୍ରେ ୨୦,୦୦୦ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି iPhone 17 Pro Max
Flipkart GOAT Sale: ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆପଲ୍ ର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ iPhone 17 Pro Max କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା Flipkart GOAT Sale ରେ ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ ଉପରେ ଭାରି ଡିସକାଉଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ କୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ଏହି ଫୋନକୁ ଏହାର ଲଞ୍ଚ ପ୍ରାଇସ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୨୦,୦୦୦ କମ୍ରେ ନିଜର କରିପାରିବେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପୂରା ଡିଲ୍ କେମିତି କାମ କରେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାର ଲାଭ କିପରି ଉଠାଇ ପାରିବେ ।
ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସେଲ୍ରେ ଦାମ୍ ବହୁତ କମିଲା
ଆପଲ୍ର ସର୍ବଶେଷ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ iPhone 17 Pro Max ଏହାର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ମାର୍କେଟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ୧,୪୯,୯୦୦ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସେଲ୍ରେ ଏହି ଫୋନର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ୧୦,୦୦୦ କମାଇ ୧,୩୯,୯୦୦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ରିହାତି ବିନା କୌଣସି ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସେଭିଂସ ହେବ ।
କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ମିଳିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରିହାତି
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ Flipkart Axis Bank Credit Card ଅଛି, ତେବେ ଏହି ସେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏହି କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ୬,୦୦୦ ର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି । ଏହି ରିହାତି ପରେ ଆଇଫୋନ୍ 17 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସର ପ୍ରଭାବୀ ମୂଲ୍ୟ କମିଯାଇ ୧,୩୩,୯୦୦ ହୋଇଯାଉଛି । ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।
୫ ପ୍ରତିଶତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକର ଡବଲ୍ ଧମାକା
ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏହି କାର୍ଡ ଉପରେ ୫ ପ୍ରତିଶତର ଅତିରିକ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ ମଧ୍ୟ ଅଫର କରୁଛି । ଏହି କାରବାର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ ସୀମା ୪,୦୦୦ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ୪,୦୦୦ ର କ୍ୟାସବ୍ୟାକକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟରୁ ବିୟୋଗ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ନେଟ୍ ପ୍ରଭାବୀ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୧,୨୯,୯୦୦ ରହିଯିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଲ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୨୦,୦୦୦ ର ବଡ଼ ସେଭିଂସ କରିପାରିବେ ।
କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
୧,୨୯,୯୦୦ ର ଏହି ପ୍ରଭାବୀ ମୂଲ୍ୟ ତେବେଲାଗୁ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ ଉଭୟକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇବେ । ତେବେ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ୬,୦୦୦ ର ରିହାତି ପେମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ୪,୦୦୦ ର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ତାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ଆହୁରି ଅଧିକ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ । ପୁରୁଣା ଫୋନର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭାଲ୍ୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଏବଂ ମଡେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଏହି ଗୋଟ୍ ସେଲ୍ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ।