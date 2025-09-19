CHARIDHAM

ସରିଲା ଅପେକ୍ଷା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା iPhone 17 ସେଲିଂ; ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ବଢିଲା ଡିମାଣ୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ଶସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ମିଳିବ

Apple iPhone 17 ସିରିଜର ବିକ୍ରୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ବଢିଲା ଡିମାଣ୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ଶସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ମିଳିବ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: Apple iPhone 17 ସିରିଜର ବିକ୍ରୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଲାଇନଅପରେ ଚାରୋଟି ମଡେଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, ଏବଂ iPhone 17 Pro Maxକମ୍ପାନୀ ଏହି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ହାତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଶସ୍ତା iPhone ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ?

ଭାରତରେ iPhone 17 ଲାଇନଅପର ମୂଲ୍ୟ ₹82,900 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। iPhone 17256GB ଭାରିଆଣ୍ଟ ₹82,900 ରେ କିଣାଯାଇପାରିବ। iPhone Air ₹1,19,900 ରୁ ଆରମ୍ଭ, 17 Pro ₹1,34,900 ରୁ ଆରମ୍ଭ, ଏବଂ 17 Pro Max ₹1,49,900 ରୁ ଆରମ୍ଭ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

WEF ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ,…

(video) ମୁଁ କାଲି ଠୁ ଆସିବିନି, ମତେ ଅପେକ୍ଷା…

ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ iPhone 17 ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଶସ୍ତା

ଆମେରିକା – iPhone 17 ₹66,796 ରୁ ଆରମ୍ଭ, ଏବଂ iPhone Air ₹83,400 ରୁ ଆରମ୍ଭ। ଆପଣଙ୍କୁ Pro ମଡେଲ ପାଇଁ ₹91,900 ଏବଂ Pro Max ପାଇଁ ₹99,900 ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଦୁବାଇ – iPhone 17 ଏଠାରେ ₹62,882 ରେ, Air ₹74,800 ରେ, 17 Pro ₹91,000 ରେ ଏବଂ 17 Pro Max ₹99,800 ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍।

କାନାଡା – କାନାଡାରେ, iPhone 17 ର ମୂଲ୍ୟ ₹77,110, Air ମଡେଲ ₹98,100, 17 Pro ₹108,300, ଏବଂ 17 Pro Max ₹118,800 ହେବ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ – iPhone 17 ଏଠାରେ ₹74,287, iPhone Air ₹95,600, ଏବଂ iPhone 17 Pro ₹106,100 ରେ କିଣାଯାଇପାରିବ। iPhone 17 Pro Max ର ମୂଲ୍ୟ ₹116,200 ହେବ।

ଚୀନ୍ – iPhone 17 ସିରିଜର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଚୀନ୍‌ରେ କମ୍। iPhone 17 ଚୀନ୍‌ରେ ₹79,786 ଏବଂ Air ମଡେଲ ₹106,400 ରେ ଉପଲବ୍ଧ। Pro ମଡେଲ ₹119,700 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। 17 Pro Max ର ମୂଲ୍ୟ ₹133,000 ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

WEF ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ,…

(video) ମୁଁ କାଲି ଠୁ ଆସିବିନି, ମତେ ଅପେକ୍ଷା…

ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା: ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି…

60 ହଜାର ପେନସନ, 70 କୋଟିର ମାଲିକ; ମାତ୍ର 10…

1 of 29,396