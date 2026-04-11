ଆଇଫୋନ ନା ସାମସଙ୍ଗ? ନୂଆ ଫୋନ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଟି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ!
କେଉଁ ମାମଲାରେ ଆଇଫୋନ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ସାମସଙ୍ଗ? ଏହି ୫ଟି ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କରିଦେବ ସହଜ
Apple Vs Samsung : ତେବେ ନୂଆ ଫୋନ କିଣିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଲ କିମ୍ବା ସାମସଙ୍ଗ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ କିଣିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । ଉଭୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନିଜ ନିଜ ଯାଗାରେ ଦମଦାର କିନ୍ତୁ କିଛି ଏଭଳି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସାମସଙ୍ଗ ବର୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଇଫୋନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରହିଛି । ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଫୋନକୁ ନେଇ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ଆହୁରି ସହଜ ହେବ ।
ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଫୋଲ୍ଡେବଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମସଙ୍ଗ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଆଗରେ ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ହିଁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଇନୋଭେସନ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଆପଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋଲ୍ଡେବଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ପାଦ ଦେଇନାହିଁ, ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ଏହା ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ନେଇ ଖବର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଫୋଲ୍ଡ ହେଉଥିବା ଫୋନ ଦରକାର, ତେବେ ସାମସଙ୍ଗ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ସାଜିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାମସଙ୍ଗର ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ମିଳୁଥିବା S Pen ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବହୁତ କାମର ଟୁଲ୍ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନୋଟସ୍ ଲେଖିପାରିବେ, ସ୍କେଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବେ। ଆଇଫୋନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ମାମଲାରେ ସାମସଙ୍ଗ ଟିକେ ଆଗରେ ରହିଥାଏ।
ଡିସପ୍ଲେ କ୍ୱାଲିଟି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ଆଡଭାନ୍ସଡ AMOLED ଏବଂ Dynamic AMOLED 2X ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଡିସପ୍ଲେରେ ଉନ୍ନତ ବ୍ରାଇଟନେସ୍, ଚମତ୍କାର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ହାଇ ରିଫ୍ରେସ ରେଟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଡିଓ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଗେମ ଖେଳିବା ଅଧିକ ସ୍ମୁଥ୍ ଏବଂ ମଜାଦାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଭିଜୁଆଲ ଏକ୍ସପିରିୟନ୍ସ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ସାମସଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
କ୍ୟାମେରା ଦୁନିଆରେ ଯଦିଓ ଆଇଫୋନ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସାମସଙ୍ଗର ଫ୍ଲାଗସିପ ଫୋନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ ପଛରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମଲ୍ଟି-କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ ସହିତ ଟେଲିଫୋଟୋ ଲେନ୍ସ, ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ ଆଙ୍ଗେଲ ଏବଂ 100x ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁମ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ।
ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ, ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାମସଙ୍ଗ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କିଛି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ଯାହା ତାକୁ ଆଇଫୋନ୍ଠାରୁ ଆଗରେ ରଖୁଛି।