ଆଇଫୋନ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ! ସରକାର ଜାରି କଲେ ଚେତାବନୀ, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି ଜରୁରୀ କାମ

ଆଇଫୋନ୍ ୟୁଜରଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ ସରକାର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳ (CERT-In), Apple ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି।

ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, Apple iPhone, iPad, Mac ଏବଂ Apple Watch ସମେତ ଅନେକ ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

ଏହି ପରାମର୍ଶଦାତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ୟୁଜରଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ।

ସରକାର କ’ଣ କହିଲେ:

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା CERT-In ଏହି ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ “ଉଚ୍ଚ ଗମ୍ଭୀରତା” ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଛି।

ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଆପଲର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ଯାହା ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମରେ ମନଇଚ୍ଛା କୋଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ, ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ବାଇପାସ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡାଟା ଲିକେଜ୍ ଏବଂ ସେବା ବାଧା (DoS ଆକ୍ରମଣ) ର ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ଏହି ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ:

CERT-In ଅନୁଯାୟୀ, Apple ର ସଫ୍ଟୱେର୍ ସିଷ୍ଟମର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପୁଜିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ହ୍ୟାକର୍ସ ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟମାନ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାଇପାସ୍ କରିପାରିବେ।

ଏକାଧିକ CVE (ସାଧାରଣ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଏକ୍ସପୋଜର୍ସ) ର ଉଲ୍ଲେଖ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଭେକ୍ଟରରୁ ଏକକାଳୀନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରବେଶ ହାସଲ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ ସହଜ ହୋଇପାରିବ।

କେଉଁ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ:

ଏହି ବିପଦ ବିଭିନ୍ନ Apple ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସଫ୍ଟୱେର୍ ସଂସ୍କରଣରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। iOS, iPadOS, macOS, Safari, watchOS, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କରଣରେ ଚାଲୁଥିବା ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି।

ଏଥିରେ iPhone, iPad, Mac, ଏବଂ Apple Watch, ଏବଂ Apple ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଆପଣ କଣ କରିବା ଉଚିତ:

CERT-In ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ Apple ଡିଭାଇସକୁ ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, କାରଣ ଏହି ଅପଡେଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରୋକ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମାଧାନ କରିଥାଏ।

ଏହା ସହିତ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଅଜଣା ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସର୍ବଦା କେବଳ ସରକାରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଆପ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ।

ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତିକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟର ବ୍ୟାକଅପ୍ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଜେନ୍ସି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ଯେ ଯଦି ଏହି ଦୁର୍ବଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶୋଧନ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଡାଟା ଚୋରି, ମାଲୱେର୍ ଆକ୍ରମଣ, ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ରାସ୍ କିମ୍ବା ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ – ବିଶେଷକରି ପୁରୁଣା ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

