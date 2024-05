IPL-2024 ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷରେ ନୂଆ ଦଳ ବାଛିଲେ ଋତୁରାଜ: ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣିଥରେ ଘରୋଇ ମାଟିକୁ ଫେରିଛି ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏଲ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ । ପ୍ଲେଅଫରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କସରତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ନୂଆ ଟିମ ସହ ସେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ସନ୍-ଡେ ମହାମୁକାବିଲାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୋୟଲ୍ସ । ତେବେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଲଢେଇ । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଋତୁରାଜ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ।

𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵𝗱𝗮𝘆 𝗠𝗼𝗱𝗲 🔛

💛 🆚 🩷

Let's see which team turns 🔛 the heat in Chennai? 😄

Follow the Match ▶️ https://t.co/1JsX9W2grC#TATAIPL | #CSKvRR pic.twitter.com/yMISI0E3JU

— IndianPremierLeague (@IPL) May 12, 2024