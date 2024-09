IPL-2025ରେ ବଢିବ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସାଲାରୀ: ମେଗା ଅକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଜୟ ଶାହ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୫କୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ମେଗା ଅକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହ । ଆସନ୍ତା ସିଜନରେ ଆଇପିଏଲ କେଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମିଳିବ ଅଧିକ ଦରମା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୭.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ଜୟ ଶାହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ପରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ସଚିବ । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି ବୋର୍ଡ ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୭.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜନର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ୧.୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଆୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ୧୨.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅବାଣ୍ଟନ କରିବେ । ଏହା ଆଇପିଏଲ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଶୁଭାରମ୍ଭ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହ ।<

In a historic move to celebrate consistency and champion outstanding performances in the #IPL, we are thrilled to introduce a match fee of INR 7.5 lakhs per game for our cricketers! A cricketer playing all league matches in a season will get Rs. 1.05 crores in addition to his…

