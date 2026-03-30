ମୁମ୍ବାଇର ବିରାଟ ବିଜୟ ପରେ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କ୍ୟାପଟେନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କରି ଥକିଲେ

MI Vs KKR: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ଏଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (ଆଇପିଏଲ୍) ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (କେକେଆର୍) ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ (୧୩ ସେସନ୍) ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସବୁବେଳେ IPLରେ ନିଜର ଆରମ୍ଭ କରିଆସିଛି। ଦଳ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୨ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ଆଠ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଦଳ ୨୦୧୩ ରୁ ୨୦୨୦ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପରାଜୟ ଧାରା ଜାରି ରହିଥିଲା।

ରୋହିତ ଶର୍ମା (୭୮) ଏବଂ ରିଆନ ରିକେଲଟନ (୮୧)ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ୧୪୮ ରନର ଓପନିଂ ଭାଗୀଦାରି ବଳରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ KKRକୁ ଛଅ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ୧୩ ସିଜନ ପରାଜୟ ଧାରା ସମାପ୍ତ କରିଛି।

ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, “ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲୁ, ଆମେ ସର୍ବଦା ସିଜିନକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଏହା କରିପାରିବାରୁ ସମଗ୍ର ଦଳ ବହୁତ ଖୁସି।”

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଇ, ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ (୬୭) ଏବଂ ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ (୫୧)ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ KKR ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୨୦ ରନ କରିଥିଲା।

ଏହାପରେ ରୋହିତ (୪୩ ବଲ୍, ଚାରି ଚୌକା ଏବଂ ଆଠ ଛକା) ଏବଂ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ (୩୮ ବଲ୍, ଛଅ ଚୌକା, ଛଅ ଛକା) ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୧୯.୧ ଓଭରରେ ଚାରି ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୨୪ ରନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। “ରୋହିତଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଚମତ୍କାର ଥିଲା,” ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି।

ରିୟାନ ରିକଲଟନ ଏବଂ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବା ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ରିଆନ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ କ୍ୱିନି ଜଣେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦଳରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କାମ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋହିତଙ୍କୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଟ୍ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖେ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ କେବଳ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜବରଦସ୍ତ।”

