ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଉପହାର: ବିଜୟ ପରେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ବିଜୟ ପରେ RCBର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସମୟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁଷ୍କା ବିରାଟଙ୍କ କପାଳରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ସଫଳତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ବଣ୍ଟାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB)ର ଆଇପିଏଲ୍ ବିଜୟ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସମୟରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଆରସିବି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଗର୍ବର ସହ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇବା ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନୁଷ୍କା ଏହି ଆଇପିଏଲ୍ ଯାତ୍ରାରେ ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନର ଏକ ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି।
ରବିବାର ରାତିରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆରସିବି ଯେତେବେଳେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ କେବଳ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥିଲା।
ଅନୁଷ୍କା କେବଳ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆରସିବିର ଉତ୍ସବର ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ଏହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରାତିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଫଟୋ ଜରିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଫଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ, ଦୁହେଁ ମିଶି ଟ୍ରଫି ଧରିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଷ୍କା ବିରାଟଙ୍କ କପାଳରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ସେ କିଛି ଇମୋଜି (ଫିଙ୍ଗର୍ସ-କ୍ରସ୍ଡ, ରେଡ୍ ହାର୍ଟ ଏବଂ ଫୋଲ୍ଡେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ) ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିରାଟଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ। ସେହି ଫଟୋରେ ବିରାଟ କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼କୁ ପିଠି କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଟି-ସାର୍ଟରେ ଲେଖା ଅଛି, “One felt nice, we did it twice” (ଥରେ ପାଇ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଆମେ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କରିଦେଲୁ)। ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏହି ମଧୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବିରାଟ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏକ ଲାଲ୍ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (GT) ୨୦ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୫୫/୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର (୩୭ ବଲରେ ଅପରାଜିତ ୫୦ ରନ୍, ୫ଟି ଚୌକା) ଏବଂ ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ (୧୮ ବଲରେ ୨୦ ରନ୍, ୩ଟି ଚୌକା) ହିଁ କେବଳ ୨୦ ରନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଥିଲେ। ଆରସିବି (RCB) ପାଇଁ ରସିଖ ଦାର ସଲାମ (୩/୨୭), ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର (୨/୨୯) ଏବଂ ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ୍ (୨/୩୭) ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଜବାବରେ ଆରସିବି ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର (୧୬ ବଲରେ ୩୨ ରନ୍, ୪ ଚୌକା ଓ ୨ ଛକା) ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୬୨ ରନର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆରସିବିର ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ୧୩୨ ରନରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି (୪୨ ବଲରେ ଅପରାଜିତ ୭୫ ରନ୍, ୯ ଚୌକା ଓ ୩ ଛକା) ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଆରସିବି ଆଉ ୨ ଓଭର ବାକି ଥାଇ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା।
ଏହା ଆରସିବିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍। ଯଦି ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL)ର ଦୁଇଟି ଟାଇଟଲକୁ ମିଶାଇବା, ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟ୍ରଫି।