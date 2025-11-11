IPL 2025 Auction: ଭାରତ ବାହାରେ ହେବ ନିଲାମୀ, ଏହି ଦିନ କରାଯିବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ସ୍ଥାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ

ଭାରତ ବାହାରେ ହେବ ନିଲାମୀ । ଏହି ଦିନ କରାଯିବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL 2026 ରିଟେନସନ୍ ତାରିଖ ନିକଟତର ହେଇଆସୁଛି । IPL ନିଲାମ ପାଇଁ ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏଥର ମଧ୍ୟ, ଖେଳାଳି ନିଲାମ ଭାରତ ବାହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। BCCI ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ IPLର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଜାରି କରାଯିବ ରିଲିଜ୍ ଏବଂ ରିଟେନଡ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲିଗ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନଭେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ 10ଟି ଦଳକୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟେନ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ରୁ ଛାଡିବେ। ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଲାମ ପାଇଁ ପୁନଃ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏଥର, ଏକ ମିନି ନିଲାମ ହେବ, ତେଣୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଟିମଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଇସା ପୂର୍ବରୁ ଥିବ, ସେଥିରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ନୂତନ ନିଲାମରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କିଣିପାରିବେ।

ଏଥର ଆବୁଧାବିରେ IPL ନିଲାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ

ଏହି ସମୟରେ, ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ IPL 2026 ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିଲାମ ଆବୁଧାବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। PTI ବିସିସିଆଇ ଠାରୁ ଏହି ସୂଚନା ପାଇଛି। ଏହା କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ IPL ନିଲାମ ଭାରତ ବାହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ, 2023 ନିଲାମ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 2024 ରେ ଏହା ଜେଦ୍ଦାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନିଲାମ ଡିସେମ୍ବର 15 କିମ୍ବା 16 ତାରିଖରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ନିଲାମ ଆବୁଧାବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା

ନିଲାମ ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରିଟେନସନ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟେନସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ, ନିଲାମ ସେତେ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ। ତେଣୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବେ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଯେତେବେଳେ ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଗତ ବର୍ଷ, ଏକ ମେଗା ନିଲାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ଏକ ମିନି ନିଲାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ IPLକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।

