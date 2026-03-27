ରାତିପାହିଲେ IPL, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଖୁସିଖବର, ମିଳିଗଲା ରାସ୍ତା

By Jyotirmayee Das

Vaibhab Suryavanshi: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ୧୯ତମ ସିଜିନ୍ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ନୂତନ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ, ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ରାସ୍ତା ମିଳିସାରିଛି । କାରଣ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଶେଷରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି।

ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜି ବୈଭବ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି । ଗୋଟେ ପଟେ ବୈଭବ ତାଙ୍କର ୧୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବୈଭବ ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚୟନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏପରି ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଯେକୌଣସି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ବାଛିପାରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

IPL 2026: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବଡ଼ପଣ!…

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲେ ବି ଆଉ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା,…

ବୈଭବ ୨୦୨୫ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ ରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ୩୫ ବଲ୍ ରେ ଏକ ଦମଦାର ଶତକ ମାରି ନଥିଲେ ବରଂ ଲିଗର କିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବୋଲରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। IPL ପରେ, ସେ ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ କେବଳ ଶତକ ଜମାଇ ଚାଲିଥିଲେ।

ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ୱାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଯିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ, ତାହା ଘଟିଲା ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ କାରଣ ଥିଲା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ICC ନିୟମ ଯାହା ବୈଭବଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରାଚୀର ପରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା।

କେଉଁ ନିୟମ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା?

ମୂଳତଃ, ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୦ରେ, ICC ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଷ, ମହିଳା କିମ୍ବା ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯେକୌଣସି ଫର୍ମାଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବୟସ ଅତି କମରେ ୧୫ ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୈଭବ କେବଳ ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ବରିଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ବୈଭବ ଏବେ ଚୟନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ।

 

You might also like More from author
More Stories

IPL 2026: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବଡ଼ପଣ!…

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲେ ବି ଆଉ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା,…

ଦେଶରେ ଲାଗିବ ପୁଣି ଲକଡାଉନ୍! କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର…

Kalki Avatar: ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଉଠିବ ସହର!…

1 of 25,952