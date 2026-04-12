IPL 2026: ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଦମଦାର ବିଜୟ; ଜୋସ ବଟଲର୍‌ଙ୍କ ନାମରେ ଯୋଡ଼ିହେଲା ଏକ ବିଶାଳ ରେକର୍ଡ

By Priyanka Das

IPL 2026 : ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ (LSG) କୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ (GT) । ଏହି ବିଜୟ ସହ ଗୁଜରାଟ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ କରିଥିବାବେଳେ, ଦଳର ତାରକା ବ୍ୟାଟର ଜୋସ ବଟଲର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ।

ବଟଲର୍‌ଙ୍କ ଐତିହାସିକ ୧୪,୦୦୦ ରନ

ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଜୋସ ବଟଲର ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ୧୪,୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ପାଇବାରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ମାତ୍ର ପଞ୍ଚମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟରର ୧୦୦ତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ବଟଲର୍‌ଙ୍କ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଗୁଜରାଟର ବିଜୟ ପଥକୁ ଅତି ସହଜ କରିଦେଇଥିଲା ।

ଶୁଭମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଅଧିନାୟକ ପାଳି

ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟରର ୪,୦୦୦ ରନ ପୂରଣ କରିବା ସହ ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଏହି ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି । ଗିଲ ଏବଂ ବଟଲର୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବୋଲରଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲା ।

ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା:

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ: ୨୦ ଓଭରରେ ୧୬୪/୮

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ: ୧୮.୪ ଓଭରରେ ୧୬୫/୩

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା (୪ ୱିକେଟ), ଜୋସ ବଟଲର (୬୦ ରନ), ଶୁଭମନ ଗିଲ (୫୬ ରନ) ।

ଏହି ବିଜୟ ସହ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି । ବୋଲିଂରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଗିଲ୍-ବଟଲର୍ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

 

 

