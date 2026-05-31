୧୫୫ ରନ୍ରେ ସୀମିତ ଗୁଜରାଟ, ଚାମ୍ପିଆନ୍ ହେବା ରାସ୍ତାରେ RCB !
ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ରସିଖଙ୍କ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସର ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ; ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ମିଳିଛି ୧୫୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍
ଅହମ୍ମଦାବାଦ : ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ IPL 2026 ର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (GT) ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ।
ଟସ୍ ଜିତି RCB ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। RCB ବୋଲରମାନେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାପରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ୨୦ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୫୫/୮ ରନରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ।
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍କଟମୋଚକ ସାଜିଥିଲେ। ଦଳର ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେ ୩୭ ବଲରୁ ୫୦ ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ଏକ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ରସିଖ ଦାର ୨୭ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇ RCB କୁ ବୋଲିଂରେ ମଜବୁତ କରିଥିଲେ। ହେଜଲଉଡ୍, ସେଫର୍ଡ ଏବଂ ପାଟିଦାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଗୁଜରାଟର ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ନିଜର ପୁରୁଣା ଲଢ଼ୁଆ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏହି ସିଜିନରେ ୭୦୦ ରନ୍ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ RCB ର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲିଂ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରି ନଥିଲେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ହୋଲ୍ଡର ଏବଂ ତେୱାତିଆ କିଛି ରନ୍ ଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, RCB ର ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍-ଅପ୍ ଆଗରେ ଏହି ସ୍କୋରଟି ବହୁତ କମ୍ ଲାଗୁଥିଲା।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ଆଖି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ, ଯିଏ ଏହି ସିଜିନରେ ୬୦୦ ରନ୍ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ପାୱାରପ୍ଲେରେ ସେ କିପରି ତିଷ୍ଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ର ଗତିପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ, ବିଶେଷକରି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସର ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର ରସିଦ ଖାନ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପାଟିଦାରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ରସିଦଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ଆରମ୍ଭରୁ ୱିକେଟ୍ ନେବାର କଳା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଦେଇଛି।
ଏହି ଫାଇନାଲ୍ କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚମ୍ପିଆନ୍ RCB ନିଜର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦଳଗତ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ନିର୍ଭୀକ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ରବାଡାଙ୍କ ପର୍ପଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ବିଜୟୀ ୨୮ ୱିକେଟ୍ ବଳରେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଉଭୟ ଦଳର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଗରେ ରହିଥିବାରୁ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଦର୍ଶକ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେକୌଣସି ପଟକୁ ଯାଇପାରେ।
ରନ୍ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ: RCB ନିଜର ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ବଳରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବ, ନା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ନିଜର ନିର୍ଭୀକ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି IPL ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବ?