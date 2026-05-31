ଆଇପିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଓ ରନର୍ସଅପ୍ ଦଳ ଉପରେ ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା; ଜାଣନ୍ତୁ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳିବ କେତେ କୋଟି ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି?

By Jyotirmayee Das

IPL2026: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ (GT) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଜିଟି ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା।

ଅନ୍ୟପଟେ, ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଆରସିବି ଗତ ବର୍ଷ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଦଳକୁ କେତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ମିଳିବ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ହାରିବାକୁ ଥିବା ଦଳକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ?

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଫିଲ୍ ସାଲ୍ଟ ଖେଳିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିଜର ବିଜୟୀ କମ୍ବିନେସନ୍ ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ଓପନିଂ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଚଳିତ ସିଜନ୍‌ରେ କମ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳକୁ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଦୁଇ ଦଳ ଆଜି ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହେବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଯିବ।

IPL ୨୦୨୬ ବିଜେତା ଦଳକୁ ମିଳିବ କେତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି?

ଆଇପିଏଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ (୨୦୦୮) ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ସମୟରେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବାବଦକୁ ୪.୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜେତା ଦଳର ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ପ୍ରାୟ ୫ ଗୁଣ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଟ୍ରଫି ଜିତିବାକୁ ଥିବା ଦଳକୁ ମୋଟ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

IPL ୨୦୨୬ ରନର୍ସଅପ୍ ଦଳକୁ କେତେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା?

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କିମ୍ବା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ, ଯେଉଁ ଦଳ ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବ, ସେହି ଦଳ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବ। ରନର୍ସଅପ୍ ଦଳ ପାଇଁ ୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ରଖାଯାଇଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିବ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଏହି ଦଳକୁ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ୬.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ।

କେଉଁଠି ଦେଖିବେ RCB vs GT ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍?

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନାମ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ସେହି ପିଚ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଠି ଗତ ସିଜନ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସେହି ପିଚ୍, ଯେଉଁଠି ଚଳିତ ସିଜନ୍‌ରେ ଆରସିବି ଏବଂ ଜିଟି ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏକ ଲୋ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଏହି ମେଗା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ଟାରେ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ‘ଜିଓହଟଷ୍ଟାର୍’ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଏହାର ମାଗଣା ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

