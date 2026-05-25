IPL 2026: ପ୍ଲେ-ଅଫ ପାଇଁ ଚାରିଟି ଦଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ, କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ ମୁକାବିଲା? ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଡ୍ୟୁଲ
୭୦ଟି ଲିଗ ମ୍ୟାଚ ପରେ IPL 2026 ର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ ଚାରିଟି ଦଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ କେଉଁ ଦଳ କାହା ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ।
IPL 2026 : ୭୦ଟି ଲିଗ ମ୍ୟାଚ ପରେ IPL 2026 ର ପ୍ଲେ-ଅଫ ପାଇଁ ଚାରିଟି ଦଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ରବିବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI) କୁ ପରାସ୍ତ କରି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ କେଉଁ ଦଳ କାହା ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ।
IPL 2026 ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ର ରୋମାଞ୍ଚ ମଙ୍ଗଳବାର (୨୬ ମଇ) ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ପ୍ରଥମ କ୍ଵାଲିଫାୟର୍ରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ (GT) ସହ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଧର୍ମଶାଳାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିବା ଦଳ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ ପାଇବ।
ଏହାପରେ ବୁଧବାର (୨୭ ମଇ) ରେ ଏଲିମିନେଟର୍ ମୁକାବିଲାରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ର ସାମ୍ନା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ସହ ହେବ। ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ ନୂଆ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମହାରାଜା ଯାଦବିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
୨୯ ମଇରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଵାଲିଫାୟର ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ଵାଲିଫାୟର୍ରେ ହାରିଥିବା ଦଳ ଏବଂ ଏଲିମିନେଟର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଖେଳାଯିବ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ RCB ପ୍ରଥମ ଏବଂ GT ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ, ପ୍ରଥମ କ୍ଵାଲିଫାୟର୍ ହାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଵାଲିଫାୟର୍ରେ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ୩୧ ମଇରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି RR ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୫ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ୨୬ ବଲରେ ୩୮ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ୧୫ ବଲରେ ୩୨ ରନ କରିଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ୨୭ ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜବାବରେ MI ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୭୫ ରନ କରିପାରିଥିଲା। MI ପକ୍ଷରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୬୦ ରନ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୩୪ ରନ କରିଥିଲେ। RR ପକ୍ଷରୁ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ମାତ୍ର ୧୭ ରନ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
IPL 2026 ପ୍ଲେ–ଅଫ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ
|ତାରିଖ
|ମ୍ୟାଚ୍
|ଦଳ
|ସ୍ଥାନ
|୨୬ ମଇ (ମଙ୍ଗଳବାର)
|ପ୍ରଥମ କ୍ଵାଲିଫାୟର୍
|RCB ବନାମ GT
|ଧର୍ମଶାଳା
|୨୭ ମଇ (ବୁଧବାର)
|ଏଲିମିନେଟର୍
|SRH ବନାମ RR
|ନୂଆ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
|୨୯ ମଇ (ଶୁକ୍ରବାର)
|ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଵାଲିଫାୟର୍
|–
|ନୂଆ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
|୩୧ ମଇ (ରବିବାର)
|ଫାଇନାଲ୍
|–
|ଅହମ୍ମଦାବାଦ