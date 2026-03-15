IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ୧୦ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟନଙ୍କ ନାମ, ଏମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ଵ
IPL 2026: ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ୍ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ, ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ତେବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ଯେ ଏହି ସିଜିନରେ କେଉଁ ୧୦ ଜଣ ଖେଳାଳି ୧୦ଟି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦଳରେ ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ଆଗାମୀ ସିଜିନର ସମସ୍ତ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ୧୯ତମ ସିଜିନରେ କିଏ କେଉଁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।
ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇର ଅଧିନାୟକ କିଏ ହେବ?
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଦୁଇଟି ସଫଳ ଦଳ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏଥର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଗତ ଦୁଇଟି ସିଜିନ୍ ପାଇଁ MIର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଥର IPL ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି।
ସେହିପରି, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ସିଜିନରେ, ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ପୁଣି ଥରେ CSKର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ। ପୂର୍ବ ସିଜିନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ, ଗାୟକୱାଡ ଆହତ ହେବା ପରେ, ଏମ୍ ଏସ୍ ଧୋନି ନେତୃତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଜଣେ ଯୁବ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛି
ଏମ୍ ଆଇ ଏବଂ ସିଏସ୍ କେ ପରେ, ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ହେଉଛି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ କେକେଆର୍ର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବେ। ରାହାଣେ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋଲକାତାର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଦଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରିଟିରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରି ନଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ – ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ର ଚାମ୍ପିଅନ୍ – ଏହି ବର୍ଷ ରିୟାନ୍ ପରାଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରହିବେ। ରିୟାନ୍ ଗତ ସିଜିନ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କ ସହ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ତେଣୁ, ସେ ପୂର୍ବ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏହି ଭୂମିକାରେ ଆଣନ୍ତି।
ରଜତ ପାଟିଦାର ଆରସିବି ଅଧିନାୟକ
ଏହି ସମୟରେ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏସଆରଏଚ୍ ଦଳ ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳିବ। ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି।
ଗିଲ୍ ଗତ ଦୁଇ ସିଜନ ଧରି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ। ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, RCB, ଏହି ସିଜନରେ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରହିବେ, ଯିଏ ଗତ ସିଜନରେ RCBକୁ ପ୍ରଥମ IPL ଟାଇଟଲ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଫି ରଖିଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଗତ ସିଜନର ରନର୍ସ-ଅପ୍, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍, ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଦଳ ଗତ ସିଜନରେ ସଫଳତାର ସହ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟ୍ରଫି ଜିତି ନାହିଁ। ସେହିପରି, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ IPL ଟାଇଟଲ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି; ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏହି ସିଜନରେ DC ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଜାରି ରଖିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ, ଯିଏ ପୂର୍ବ ସିଜନରେ LSGର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।