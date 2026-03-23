IPL 2026 ପାଇଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଘୋଷଣା, ସମସ୍ତ 10 ଟିମ ସ୍କ୍ୱାଡରେ କେଉଁ କେଉଁ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ…
IPL 2026 Schedule: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଅର୍ଥାତ୍ IPL 2026ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୂଚୀକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି BCCI । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, IPL 2026ର ଆରମ୍ଭ 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ହେବ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରଏାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ।
IPL ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତଥାପି, ଏହାପୂର୍ବରୁ, କେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ IPL 2026 ରେ କେଉଁ ଟିମର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ 10 ଟି ଟିମର ସ୍କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
RCB Full Squad
ବିରାଟ କୋହଲି, ରଜତ ପାଟିଦାର, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଜୋଶ ହାଜଲେଉଡ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, କ୍ରୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ସୁଆଶ ଶର୍ମା, ରୋମାରିଓ ଶେଖର, ଟିମ ଡେଭିଡ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଦିକଲ, ଯାଦବ ବେଥେଲ, ସ୍ବପ୍ନିଲ ସିଂ, ରସିଖ ସଲାମ, ୟଶ ଦୟାଲ, ନୁଆଲ ତୁଶାରା, ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂହ, ଭେଙ୍କେଟେସ ଅୟର, ଜ୍ୟାକବ ଡଫି, ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ, ସତଭିକ ଦେଶୱାଲ, ଜୋର୍ଡାନ କକ୍ସ, କନିଶକ ଚୌହାନ, ଭିହାନ ମଲହୋତ୍ରା, ବିକି ଓଷ୍ଟୱାଲ।
(Virat Kohli, Rajat Patidar, Phil Salt, Josh Hazlewood, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Suyash Sharma, Romario Shepherd, Tim David, Devdutt Padikkal, Jacob Bethell, Swapnil Singh, Rasikh Salam, Yash Dayal, Nuwan Thushara, Abhinandan Singh, Venkatesh Iyer, Jacob Duffy, Mangesh Yadav, Satvik Deswal, Jordan Cox, Kanishk Chauhan, Vihan Malhotra, Vicky Ostwal)
SRH Full Squad
Pat Cummins, Travis Head, Abhishek Sharma, Heinrich Klaasen, Ishan Kishan, Nitish Kumar Reddy, Ravichandran Smaran, Kamindu Mendis, Harsh Dubey, Brydon Carse, Ishan Malinga, Harshal Patel, Jaydev Unadkat, Zeeshan Ansari, Shivang Kumar, Salil Arora, Prafull Hinge, Krunal Phuletra, Amit Kumar, Omkar Tarmale, Sakib Hussain, Shivam Mavi, Jack Edwards, Liam Livingstone, and Aniket Verma.
KKR Full Squad
Varun Chakravarthy, Rinku Singh, Sunil Narine, Angkrish Raghuvanshi, Ajinkya Rahane, Manish Pandey, Rovman Powell, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Harshit Rana, Vaibhav Arora, Umran Malik, Cameron Green, Finn Allen, Matheesha Pathirana, Tejaswi Singh, Kartik Tyagi, Prashant Solanki, Rahul Tripathi, Sarthak Ranjan, Daksh Kamra, Tim Seifert, Akash Deep, and Rachin Ravindra.
CSK Full Squad
MS Dhoni, Sanju Samson, Ruturaj Gaikwad, Ayush Mhatre, Dewald Brevis, Urvil Patel, Shivam Dube, Ramakrishna Ghosh, Khaleel Ahmed, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis, Anshul Kamboj, Jamie Overton, Gurjapneet Singh, Noor Ahmad, Shreyas Gopal, Akeal Hosein, Prashant Veer, Kartik Sharma, Matthew Short, Aman Khan, Sarfaraz Khan, Matt Henry, Rahul Chahar, and Jack Foakes.
DC Full Squad
David Miller, Ben Duckett, Aqib Nabi, Pathum Nissanka, Lungi Ngidi, Sahir Parkh, Prithvi Shaw, Kyle Jamieson, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Karun Nair, Sameer Rizvi, KL Rahul, Tristan Stubbs, Abhishek Porel, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Madhav Tiwari, Tripurna Vijay, Ajay Mandal, Mukesh Kumar, Mitchell Starc, T Natarajan, Dushmantha Chameera, and Nitish Rana.
GT Full Squad
Shubman Gill, Sai Sudharsan, Rashid Khan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav, Ashok Sharma, Jason Holder, Tom Banton, Luke Wood, Prithviraj Yarra.
MI Full Squad
Rohit Sharma, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Suryakumar Yadav, Ryan Rickelton, Tilak Varma, Robin Minz, Mitchell Santner, Naman Dhir, Will Jacks, Corbin Bosch, Rajangad Bawa, Trent Boult, Deepak Chahar, Allah Ghazanfar, Shardul Thakur, Sherfane Rutherford, Mayank Markande, Quinton de Kock, Danish Malewar, Atharva Ankolekar, Mohammed Izhar, Mayank Rawat.
PBKS Full Squad
Shreyas Iyer, Priyansh Arya, Prabhsimran Singh, Arshdeep Singh, Nehal Wadhera, Musheer Khan, Harnoor Singh, Vishnu Vinod, Shashank Singh, Payala Avinash, Marcus Stoinis, Marco Jansen, Azmatullah Omarzai, Suryansh Sheedge, Mitchell Owen, Vijaykumar Vyshak, Yash Thakur, Xavier Bartlett, Lockie Ferguson, Yuzvendra Chahal, Cooper Connolly, Ben Dwarshuis, Vishal Nishad, Pravin Dubey, and Harpreet Brar.
LSG Full Squad
Rishabh Pant, Mitchell Marsh, Aiden Markram, Mayank Yadav, Abdul Samad, Ayush Badoni, Matthew Breetzke, Himmat Singh, Nicholas Pooran, Shahbaz Ahmed, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan, M Siddharth, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh, Mohammed Shami, Arjun Tendulkar, Wanindu Hasaranga, Anrich Nortje, Mukul Chaudhary, Akshat Raghuvanshi, Naman Tiwari, Josh Inglis.
RR Full Squad
Yashasvi Jaiswal, Riyan Parag, Dhruv Jurel, Vaibhav Suryavanshi, Jofra Archer, Nandre Burger, Yudhvir Singh Charak, Kwena Maphaka, Tushar Deshpande, Sandeep Sharma, Shubham Dubey, Shimron Hetmyer, Luhan du Preez, Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Sam Curran, Ravi Bishnoi, Sushant Mishra, Vignesh Puthur, Yash Raj Punja, Ravi Singh, Aman Rao, Brijesh Sharma, Kuldeep Sen, Adam Milne.