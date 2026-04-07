MI ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ
MI ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
IPL 2026: IPL ୨୦୨୬ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇଟି ଦଳ ଗୌହାଟୀରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ତେବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ MI ର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ? ଏବେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପାରସ ମାହାମ୍ବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ କି?
ଗୌହାଟୀରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ MI ର ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପାରସ ମାହାମ୍ବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ସେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ। ସେ ଗତକାଲି କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନେଟ୍ସରେ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ ସେ କେବଳ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇଥିଲେ।”
ଡିସି ବିପକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହେଲା
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି MI ଦଳ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିବା ପରେ, ସ୍କୋରିଂ ହାର ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। MI ଦଳ କେବଳ ୧୬୨ ରନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସଫଳତାର ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ୧୧ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ୬ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ଉଭୟ ବିଭାଗରେ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦଳକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଆରଆର ବିପକ୍ଷରେ MI କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ?
ପରାଜୟ ପରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, କର୍ବିନ ବୋଶଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରି ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ରଖିବା ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସିବାକୁ ପଡିଲା। ଏବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସହିତ କର୍ବିନ ବୋଶଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଛାଡିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଫେରିପାରନ୍ତି। ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର କିମ୍ବା ଦୀପକ ଚହରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ।