ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ହାତରୁ ଯିବ MIର ଅଧିନାୟକ ପଦ, ନୂଆ କ୍ୟାପଟେନ ଚୟନ କରିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ହାତରୁ ଯିବ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ପଦ!

By Jyotirmayee Das

Hardhik Pandya: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶଜନକ ରହିଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏମଆଇ ଦଳ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେହେଉଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ର ପ୍ରଧାନ ଦାବିଦାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଆକଳନକୁ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ନିଜର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛି।

ଦଳର ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପଟେନ ପଦରୁ ହଟାଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ବାଛିବାରେ ହିଟ୍‌ମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବ କ୍ୟାପଟେନସିପ୍!

ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ରଣନୀତିରେ MI ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ନାହିଁ। କ୍ୟାପଟେନ ଭାବେ ତାଙ୍କର ୩ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଚୟନରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର ରହିବ ବଡ଼ ଭୂମିକା

ଏନଡିଟିଭିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁମ୍ବାଇର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ବାଛିବାରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ମତାମତକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ରୋହିତଙ୍କୁ ହଟାଇ ହଠାତ୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରିବା ଏକ ଭୁଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଦଳ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ନୂଆ କ୍ୟାପଟେନ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୂତ୍ରଧର ସାଜିବେ।

ରୋହିତ ଆଉ କରିବେନି କ୍ୟାପଟେନସିପ୍

ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, MI ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ମୁଡ୍‌ରେ ନାହିଁ। ଦଳ ଏକ ନୂଆ ଚେହେରା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଏହି ନୂଆ ଚେହେରା ଚୟନ କରିବାରେ ରୋହିତଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଛାଡ଼ିବେ କି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା?

କ୍ୟାପଟେନ ପଦରୁ ହଟାଯିବା ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଦଳରେ ରହିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳକୁ ଟ୍ରେଡ୍  କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନିକଟରେ ଦାବି କରିପାରନ୍ତି।

କିଏ ହେବ MI ଅଧିନାୟକ ପଦର ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଦାର?

ଯଦି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମୁମ୍ବାଇର କ୍ୟାପଟେନସିପ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କିମ୍ବା ୟର୍କର କିଙ୍ଗ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ଏହି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ବହୁତ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଯଦି ଦଳ କୌଣସି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିକଳ୍ପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି।

