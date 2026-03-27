ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ଆର ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି! ନୂତନ ଅବତାରରେ ଆସିବେ ନଜର, ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ

IPL 2026 ରେ ଆର ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ନୂଆ ଭୂମିକା

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି R Ashwin IPL ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ IPL ୨୦୨୬ ମିନି ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ସିଜନରେ, ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଅବତାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

ଅଶ୍ୱିନ ତାଙ୍କର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ସହିତ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ସେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲର ଅଂଶ ହେବେ। ଅଶ୍ୱିନଙ୍କର କ୍ରିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିଜର YouTube ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି।

ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ: ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଆର ଅଶ୍ୱିନ ଏଥର ଆଇପିଏଲରେ ନିଜ ସ୍ୱରର ଯାଦୁ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସାରକ ଷ୍ଟାର ଭାଷ୍ୟକାରଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଆର ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ସହିତ ସୁରେଶ ରାଇନା, ହରଭଜନ ସିଂହ, ଇରଫାନ ପଠାନ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ, ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ, ପୀୟୁଷ ଚାୱଲା, ଉମେଶ ଯାଦବ, ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା, ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା, ଆଦିତ୍ୟ ତାରେ, ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁ, ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର, ସଞ୍ଜୟ ବାଙ୍ଗର, ଅଜୟ ଜାଡେଜା, ମହମ୍ମଦ କୈଫ, ସାବା କରିମ, ଦୀପ ଦାସଗୁପ୍ତା, ପଦମଜିତ ସେହରାୱତ, ଅନନ୍ତ ତ୍ୟାଗୀ ଏବଂ ସୁନୀଲ ତନେଜାଙ୍କ ନାମ ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇଂରାଜୀ କମେଣ୍ଟ୍ରୀ ପ୍ୟାନେଲ୍: ଏହା ସହିତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷ୍ୟକାର ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର, ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ, ଡେଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍, ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ୍, କେଭିନ୍ ପିଟରସେନ୍, ଆରୋନ୍ ଫିଞ୍ଚ୍, ଇଓନ୍ ମୋର୍ଗାନ୍, ମାଇକେଲ୍ କ୍ଲାର୍କ, ଏମ୍ ମ୍ୟାକକ୍ଲେନାଘନ୍, ଦୀପ ଦାସଗୁପ୍ତା, ହର୍ଷା ଭୋଗଲେ, ଇଆନ୍ ବିଶପ୍, ସାଇମନ୍ ଡଲ୍, ଡ୍ୟାନି ମୋରିସନ୍, ଗଙ୍ଗା, ନାଇଟ୍, ସ୍ୱାନ୍, ମ୍ବାଙ୍ଗୱା, କାଟିଚ୍, ମୁରଲୀ କାର୍ତ୍ତିକ, ଡବ୍ଲୁଭି ରମଣ, ଅଞ୍ଜୁମ୍, ମୁକୁନ୍ଦ, ୱିଲକିନ୍ସ, କେଟି ମାର୍ଟିନ୍ ଏବଂ ରୌନକ୍ କପୁରଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷ୍ୟକାର ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।

IPL ୨୦୨୫ଶେଷ ସିଜିନ୍ ଥିଲା: ଆର.ଅଶ୍ୱିନ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସିଜିନ୍ ୨୦୨୫ମସିହାରେ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମେଗା ନିଲାମରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ କିଣିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଏଥର ସେ ମିନି-ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗତ ସିଜିନରେ CSK ପାଇଁ ଖେଳି ସେ ସାତଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟରରେ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ପାଇଁ ମୋଟ ୨୨୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ୭.୨୦ ଇକୋନୋମି ହାର ସହିତ ୧୮୭ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

1 of 2,815