IPL ପୂର୍ବରୁ SRHର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଅଭିଷେକ ନା ଇଶାନ୍ , କାହାକୁ ମିଳିଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦାୟିତ୍ଵ, ଜାଣନ୍ତୁ
ଇଶାନ କିଶନ SRH କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଉପ-କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍
IPL 2026: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଶାନ କିଶାନ ସମ୍ପ୍ରତି ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ତେବେ ଇଶାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି; ତାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ‘X’ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର୍) ରେ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛି। SRH ପୋଷ୍ଟ କରିଛି: “ଘୋଷଣା! ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇବେ। ସେ ସୁସ୍ଥ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଶାନ କିଶାନ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଉପ-ଅଧିନାୟକ ହେବେ।”
ପାଟ୍ କମିନ୍ସ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇବେ
ଗତ ସିଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବୋଲର ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ SRH ର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ସିଜନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦଳ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଦଳରେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗଦେବା ମାତ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ।
ଇଶାନ କିଶନ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଂଶ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ୨୦୨୫ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଲାମ ସମୟରେ SRHରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। IPL ୨୦୨୫ ନିଲାମରେ, SRH ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ୧୧.୪୦ କୋଟିରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କିଶନଙ୍କ ୧୧୯ IPL ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୧୨ ଇନିଂସରେ ୨,୯୯୮ ରନ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ ଅଛି। ସେ ୨୯.୧୦ ହାରାହାରି ଏବଂ ୧୩୭.୬୪ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ୧୭ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ RCB ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କର IPL ୨୦୨୬ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦଳର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଏମ. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ଏହା ପରେ, SRH ଦଳ କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।
ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଅଧିନାୟକ ଇଶାନ କିଷାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ୫ ଏପ୍ରିଲରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ୧୧ ଏପ୍ରିଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ, ଦଳ ନୂତନ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ଵାଡ୍: ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଅନିକେଟ୍ ଭର୍ମା, ଆର ସ୍ମରନ୍, ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ (କ୍ୟାପଟେନ୍), ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, କାମିଣ୍ଡୁ ମେଣ୍ଡିସ୍, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ବ୍ରାଇଡନ୍ କାର୍ସେ, ଜୟଦେବ ଉନାଦକାଟ ଆରୋରା, ସାକିବ ହୁସେନ୍, ଓମକର ତାରାରାମଲେ, ଅମିତ କୁମାର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ, କ୍ରାନ୍ସ ଫୁଲେଟ୍ରା, ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍, ଶିବମ୍ ମାଭି, ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍ |