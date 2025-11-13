IPL 2026: KKRରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଦେଲା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ବ
IPL ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ KKR କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଦେଲା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ବ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 2026 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ରିଟେନ୍ ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ଏକ ମିନି ପ୍ଲେୟାର ନିଲାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛି । ସେ ପୂର୍ବତନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶେନ୍ ୱାଟସନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ନୂତନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।
ୱାଟସନଙ୍କ IPLରେ କୋଚିଂର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି
ଶେନ୍ ୱାଟସନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ୱାଟସନ 59 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍, 190 ଦିନିକିଆ ଏବଂ 58 ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର IPL ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଏବଂ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ, ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ୱାଟସନ୍ ଆଇପିଏଲର ପ୍ରଥମ ସିଜିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୨ଟି ସିଜିନ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ୧୪୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୩୦.୯୯ ହାରରେ ୩,୮୭୪ ରନ କରିଛନ୍ତି। ୱାଟସନ୍ ଆଇପିଏଲରେ ୯୨ଟି ୱିକେଟ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ, ଶେନ୍ ୱାଟସନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କୋଚିଂ ସେଟଅପ୍ର ଅଂଶ ହୋଇ ତାଙ୍କର କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଡୱେନ୍ ବ୍ରାଭୋ ଜଣେ ମେଣ୍ଟର ଭୂମିକା ଜାରି ରଖିବେ
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ସିଜିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର କୋଚିଂ ସେଟଅପ୍କୁ ନେଇ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲଗାଚାର କରୁଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଶେନ୍ ୱାଟସନଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୋଚ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଷେକ ନାୟାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ହେଡ କୋଚ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କେକେଆର ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଡୱେନ୍ ବ୍ରାଭୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ ପାଇଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଜାରି ରହିବେ। ଆଗାମୀ ସିଜିନ ପାଇଁ ମିନି ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ରିଟେନ ଏବଂ ରିଲିଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା ଉପରେ । ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବଡ଼ ନାମ ରିଲିଜ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।