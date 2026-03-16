ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ KKR! ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଟିମ, କିଭଳି ଜିତିବ ମ୍ୟାଚ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ପୁଣି ଥରେ IPL ୨୦୨୬ ରେ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ମନେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ତିନି ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ KKR ମେଗା ନିଲାମ ଏବଂ ରିଟେନସନ୍ ରେ ଚତୁରତାର ସହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପେସ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଘାତର ଆଶଙ୍କା ଦଳର ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଗଭୀର ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ସିଜିନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।
KKR ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି: KKR ତାର ମୂଳ ଦଳକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିଛି। ସେମାନେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ IPL ୨୦୨୫ରେ ଦଳର ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ସ୍ଥିରତା ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଜାୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନୀଲ ନାରିନ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ବୈଭବ ଆରୋରାଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ନିଲାମରେ KKR ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରୟ କ୍ୟାମେରନ ଗ୍ରୀନ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ରେକର୍ଡ ₹୨୫.୨୦ କୋଟିରେ କିଣାଯାଇଥିଲା, ଯାହା IPL ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୟ ମାଥିଶା ପଥିରଣା ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ₹୧୮କୋଟିରେ କିଣାଯାଇଥିଲା। ପଥିରଣା, ତାଙ୍କର ସ୍ଲିଞ୍ଜି ଆକ୍ସନ ଏବଂ ୟର୍କର ସହିତ, ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି।
ପେସ୍ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ସଙ୍କଟ: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଗଠନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପେସ୍ ୟୁନିଟରେ ପଥିରଣା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ବୈଭବ ଆରୋରା, ଉମରାନ୍ ମାଲିକ, ଆକାଶ ଦୀପ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ ଭଳି ନାମ ରହିଛି।
ତଥାପି, ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଆଘାତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି। ହର୍ଷିତ ରାଣା IPL ୨୦୨୬ ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। T୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମାଥିଶା ପାଥିରାନାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଲର T୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ କାଫ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ଯଦି ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଦଳର ବୋଲିଂ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ।
ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, KKRର ପେସ୍ ଆକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଭବ ଆରୋରାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଯିଏ ଗତ ସିଜନରେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶଦୀପ, ଉମରାନ ମାଲିକ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉମରାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଘାତର ଇତିହାସ ଅଛି।
କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ତଥାପି, ଦଳ ନିକଟରେ ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରାବାନିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି, ଯିଏ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହର୍ଷିତ ଏବଂ ପାଥିରାନାଙ୍କୁ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ମିସ୍ କରାଯିବ।ତେବେ ଏଥିରୁ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଦଳ ଏଥର ଜିତିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବ।