୧୪ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ବସିଛି MI, ବୁମ୍ରା, ହର୍ଦ୍ଦିକ, ରୋହିତ ବି ବଦଳେଇ ପାରିନାହାଁନ୍ତି ଇତିହାସ
MI vs KKR: ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି IPL ମହାସମର । ଆଜି ସିଜିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହା ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ୧୯ତମ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍, ଏବଂ ଏହା ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଲିଗ୍ ଇତିହାସରେ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୫ଟି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । କିନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସିଜିନର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ଆସିଲେ, ଦଳଟି ବିଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହି ଧାରା ଗତ ୧୪ ବର୍ଷ ଧରି ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କେକେଆରର ସାମ୍ନା କରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଇତିହାସ ପୁନଃଲେଖନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ବିଜୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ୧୯ତମ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କେକେଆରକୁ ପରାସ୍ତ କରି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପରାଜୟର ଧାରା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ୧୪ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ ଧାରା ଓଲଟାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୨ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜିନରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏମ୍ଆଇ ବିପକ୍ଷରେ କେକେଆରର ଖରାପ ରେକର୍ଡ
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଖରେ ଲଗାତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପରାଜୟର ଧାରା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏଥର, ଏମ୍ଆଇ ଶିବିରରେ ଏକ ବଡ଼ ସେନା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋହିତ, ଡି କକ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ, ତିଲକ ଏବଂ ନମନ ଧୀରଙ୍କ ପରି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏମ୍ଆଇ କେକେଆର ବିପକ୍ଷରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଏହାର ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆ । ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏମ୍ଆଇ କେକେଆର ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୧୦ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ KKR କେବଳ ଦୁଇଟି ବିଜୟ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ପ୍ରଥମଟି ୨୦୧୨ ରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ୨୦୨୪ରେ ହୋଇଥିଲା।
MI vs KKRର ପ୍ଲେଇଂ-୧୧
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ: ରୋହିତ ଶର୍ମା, କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ବର୍ମା, ନମାନ ଧୀର, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (କ୍ୟାପଟେନ), ଶେରଫେନ ରାଉତରଫୋର୍ଡ, ଦୀପକ ଚହର, ଆଲ୍ଲାହା ଗଜାନଫର / ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ।
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ: ଅଙ୍ଗ୍ରିଶ୍ ରଘୁଭାନ୍ସି, ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), କାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାନେ (କ୍ୟାପଟେନ୍), ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ରମଣଦୀପ ସିଂ, ସୁନୀଲ ନାରିନ, ବୈବାଭ ଆରୋରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଉମରନ୍ ମଲିକ୍, ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଜାରାବାନୀ।