Breaking: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! MS ଧୋନୀ IPL 2026 ରୁ OUT, ଖେଳିବେନି CSKର ଏତିକି ମ୍ୟାଚ୍

MS ଧୋନୀ ଖେଳିବେନି IPL 2026 । ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ IPL 2026ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ । କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖରାପ ଖବର । ପୂର୍ବତନ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଅଧିନାୟକ ଏମଏସ୍ ଧୋନି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫିକ୍ସଚର୍ ରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଧୋନି ଆଇପିଏଲ 2026 ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ CSK ତାଙ୍କ ବିନା ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡିବ। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ 28 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶନିବାର ସକାଳେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଧୋନିଙ୍କ ଆଘାତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ, CSK କହିଛି: “ଏମଏସ ଧୋନି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଫ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବା ପିଣ୍ଡା ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ 2026 ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।” ଧୋନିଙ୍କ ଆଘାତ ସିଏସକେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା, କାରଣ ସେ କେବଳ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଏସକେ ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇବେ।

ଯଦି ଧୋନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ – ଅର୍ଥାତ୍ ୧୪ ଦିନ – ବାସନ୍ଦ ରହନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅତି କମରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇବେ। ସିଏସକେର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ରେ ଗୌହାଟିରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଏହା ପରେ ୩ ଏପ୍ରିଲରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଦଳ ୫ ଏପ୍ରିଲରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍, ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁକାବିଲା ଯାହା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଧୋନି ଏହି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାଙ୍କର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏପ୍ରିଲ ୧୧ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ହୋଇପାରେ।

