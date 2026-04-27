ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ୪୪୦ ଭୋଲ୍ଟର ଝଟକା, ଧୋନିଙ୍କୁନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଖେଳିବେନି ଗୋଟେ ବି ମ୍ୟାଚ୍
MS Dhoni: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା । IPL ୨୦୨୬ରେ ଧୋନିଙ୍କ ରିଟର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ । ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଆଶା ସାମାନ୍ୟ ଉଜ୍ଜିବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଆଶାକୁ ମଉଳେଇ ଦେଇଛି ।
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଷ୍ଟିଫେନ ଫ୍ଲେମିଂ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ହେବ କାରଣ ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଡାରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ ଏବେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ, ଧୋନିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ CSK ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଲାଣି । କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଧୋନି ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାଁନ୍ତି ।
ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଆଘାତ
କ୍ରିକବଜ୍ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳର ପଞ୍ଚମ ପରାଜୟ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଫ୍ଲେମିଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ, ଧୋନିଙ୍କ ଆଘାତ ଏକ ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସତେଜ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ପୁଣି ବିଳମ୍ବ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧୋନି ଫେରିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଡାରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ ପରିଚାଳନା କରିବା କଷ୍ଟକର। ଯଦି ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଆଘାତକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇପାରେ।
ଆମେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକିଏ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଘାତ ପୁଣିଥରେ ସତେଜ ହେଲା । ଯାହା ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଗତିଶୀଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଧୋନିଙ୍କ ଫିଟନେସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି
ତେବେ ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଟ୍ସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥ୍ରୋଡାଉନ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି, ତାଙ୍କୁ ନେଟ୍ସରେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ଫିଜିଓଙ୍କ ସହିତ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଫ୍ଲେମିଂ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧୋନି ଫିଜିଓଙ୍କ ସହିତ କଠୋରତାର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନର୍ବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଏକ ସଙ୍କେତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରେ ଯେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନ ନିଅନ୍ତୁ । ସେ ସ୍ଥିର ପ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫେରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି।