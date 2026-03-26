BCCI କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା IPL 2026ର ଦ୍ଵିତୀୟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ୨ଥର ମୁହାଁ ମୁହିଁ ହେବେ CSK ଓ MI
IPL 2026: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। BCCI IPL ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଥମ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ(୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମ୍ୟାଚ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୩ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୪ ମଇ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅବଶିଷ୍ଟ ୫୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଜୟପୁର, ଧର୍ମଶାଳା, ରାୟପୁର ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସମେତ ଦେଶର ୧୨ଟି ଭିନ୍ନ ସହରରେ ଖେଳାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏହାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବାରୁ, ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୮ ଡବଲ୍ ହେଡର୍
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏପ୍ରିଲ ୧୩ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବାବଲୋକନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ୮ଟି ଡବଲ୍ ହେଡର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ ମ୍ୟାଚ୍ ୩.୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଚ୍ ୭.୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳିବ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ସମୟରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟି ଜୟପୁରରେ ଖେଳିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ତିନୋଟି ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ରାୟପୁରରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଏପ୍ରିଲ ୨୩ରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମେ ୨ ରେ ଚେନ୍ନାଇର ଏମ.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ। ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ପ୍ଲେଅଫ୍ ସୂଚୀ ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ
ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କର ବା ମର ଲଢ଼େଇ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷ ଚାରିଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମୁକାବିଲା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ।
ତଥାପି, ପ୍ଲେଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ; ବିସିସିଆଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁ ଦଳ ପ୍ଲେଅଫ୍ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ ଏବଂ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।