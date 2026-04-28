IPL Top 4ରୁ ଏହି ୨ ଟିମଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ପକ୍କା, କିନ୍ତୁ ବାହାରିବେ ଏହି ଟିମ୍, ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ଦଳ

By Jyotirmayee Das

IPL 2026: IPLର ଚଳିତ ବର୍ଷର ସିଜିନ୍ ଏବେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଦଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଅଫ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୀକରଣ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି, ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦୁଇଟି ଦଳର ପ୍ଲେଅଫ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ବିପରୀତରେ, କେବଳ ଦୁଇଟି ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାଦ ପଡ଼ିବା ବି ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କରିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ହେବେ ଆଉଟ୍ ।

IPL ୨୦୨୬ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼

ଏହି ବର୍ଷର IPLରେ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଯିଏ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ। ଦଳ ତାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯାଇଛି। ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି ଜିତିବା ପରେ, ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ ୧୩ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଦଳକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ତାର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଦଳଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଅଫ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ୯୫% ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଦଳକୁ ଏବେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଆଉ କେବଳ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଶୀର୍ଷ-ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ।

IPL ୨୦୨୬ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ RCB

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡିରେ RCB ଅଛି। ଗତକାଲି RCB ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ଦେଇଛି । ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଦେଇଛି। ଦଳ ଏହାର ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ +୧.୯୧୯କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ୯୦% ରଖିଛି।

ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ SRH ବନାମ RR

ଏହି ସମୟରେ, ଅନେକ ଦଳ ନିଜକୁ ଟେବୁଲର ମଝିରେ ଫସି ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। ଉଭୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୧୦ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରନ ହାର ରାଜସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଭଲ । ୧୬ ପଏଣ୍ଟର ନିରାପଦ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଉଭୟ ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ବାକି ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଅତି କମରେ ୩ଟି ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏହି ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ଲେଅଫରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଦେଖାଯାଉଛି।

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI) ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ତଳ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିବା ଦଳ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୮ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ କେବଳ ୪ ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇ ୭ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୪ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ଏହି ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ, ଏଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ “କର ବା ମର” ପରିସ୍ଥିତି  । ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ପରାଜୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲେଅଫ୍‌ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ।

 

