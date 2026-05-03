IPL ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲକୁ ନେଇ ହେଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପ୍ଲେଅଫକୁ ନେଇ BCCI ଦେଲା ଗୁରୁତ୍ଵପୁର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍
IPL2026: IPL ୨୦୨୬ ରେ, ସମସ୍ତ ଦଳ ପ୍ରାୟ ୯ ରୁ ୧୦ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ତଥାପି ପ୍ଲେଅଫ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ, ପ୍ଲେଅଫ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ IPL କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସହିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର, BCCI କେବଳ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନଜର ଏବେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ଉପରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
IPL ୨୦୨୬ ପ୍ଲେଅଫ୍ ବିଷୟରେ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍
BCCI ସଚିବ ଦେବଜିତ୍ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, IPL ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲେଅଫ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି BCCI ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ, PBKS ଏବଂ RCB ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଦୁଇ ଦଳର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇପାରେ।
ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଶେଷ ହେବ?
IPL ୨୦୨୬ର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମେ ୨୪ ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ୭୦ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଅଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୪୪ଟି ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି।
କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଆୟୋଜନ ହେବ?
PBKS ର ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆ ମୁଲାନପୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗତ ବର୍ଷର ଫାଇନାଲରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ, BCCI ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଦଳର ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ବାଛିପାରେ। ଏହା ସହିତ, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ।
IPL ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ କେବେ?
BCCI ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IPL ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସିଜିନର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମେ ୩୧ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ କିଏ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି?
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଳ ଗତ ବର୍ଷର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସିଜିନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି।