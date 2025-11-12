IPL 2026 Retention Live: କେବେ, କେଉଁଠି ଦେଖିବେ IPL 2026 ର ରିଟେନସନ୍ ଲିଷ୍ଟ; TV-ମୋବାଇଲରେ ଆସିବ ଲାଇଭ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମସ୍ତ 10 IPL ଦଳ ପାଇଁ ବୋର୍ଡକୁ ସେମାନଙ୍କର ରିଟେନଡ୍ ଖେଳାଳି ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମିନି-ନିଲାମ ହେବ, ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତ ଦଳ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକାକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପରେ ଏହାକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, IPL 2026 ପାଇଁ ମିନି-ନିଲାମ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଭାରତ ବାହାରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ନିଲାମ UAE ରେ ହେବ। ନିଲାମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚାଲିବ ବୋଲି ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ମେଗା ନିଲାମ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଏଥର, ଦଳଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିବେ କିମ୍ବା ରଖିବେ ତାହା ଉପରେ କୌଣସି ଲିମିଟ ନାହିଁ ।
IPL 2026 ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ?
IPL 2026 ପୂର୍ବରୁ ମିନି ନିଲାମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକା ଶନିବାର, ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। କେତେକ ବଡ଼ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବାଜି ଲଗାଇଥିଲେ। କେଉଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରଖିବେ ଏବଂ କାହାକୁ ଛାଡିବେ ତାହା ଦେଖିବା ଏବେ ବାକି ରହିଲା ।
କେଉଁ ସମୟରେ ଲାଇଭ୍ ହେବ IPL 2026 ରିଟେନସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ?
ସଂଧ୍ୟା 5 ଟାରେ ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଲିଜାର୍ଡ ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ବେଭନ୍ ଜାକବ୍ସଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଗତ ସଂସ୍କରଣର ଚାମ୍ପିଅନ୍, ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ।
କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ IPL 2026 ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକାକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବ?
IPL 2026 ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକା ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ।
IPL 2026 ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକାକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କେଉଁ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ?
ପ୍ରଶଂସକମାନେ JioHotstar ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ IPL 2026 ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଦେଖିପାରିବେ।
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ
ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜଏଣ୍ଟ୍ସ
ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ