LSGକୁ ବଡ ଝଟକା ; ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଛାଡିଲେ ପନ୍ତ

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଋଷଭ ପନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍‌ର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଋଷଭ ପନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍‌ (LSG) ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ଟିମ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ପନ୍ତ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି।

LSG ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ, ଋଷଭ ପନ୍ତ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।”

ଦଳର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମୁଡି କହିଛନ୍ତି, “ଋଷଭ ଆମ ପାଖକୁ ଏହି ଅନୁରୋଧ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କେବେବି ସହଜ ନୁହେଁ। ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଋଷଭ ଦଳ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ଏବେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଦଳର ପୁନଃଗଠନ ଉପରେ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ।”

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ ନିଲାମରେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗତ ଦୁଇଟି ସିଜିନରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ (LSG) ଦଳ ଯଥାକ୍ରମେ ସପ୍ତମ ଏବଂ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ନିରାଶ କରିଥିଲା। ପନ୍ତଙ୍କ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିନାୟକ କିଏ ହେବେ, ସେ ନେଇ LSG ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଆଗାମୀ ସିଜିନରେ ଦଳକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉପରେ ଆମର ନଜର ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍‌ର ନୂଆ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନାମ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଲେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।”

