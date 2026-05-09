ବଦଲିଲା IPL ୨୦୨୬ ନିୟମ, ଏହି ଜିନିଷ ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ୍, ଅଚାନକ୍ BCCIକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି
ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା BCCI?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଲୋଚନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ଯେ BCCI ହଠାତ୍ ଏତେ କଠୋର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଅନୁଭବ କଲା।
ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବେ। IPL ୨୦୨୬ ରେ ଏବେ କ’ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେବାକୁ ପଡିଲା ତାହା ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲ୍ ସୁଟିଂ, ସୁରକ୍ଷା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବିନା ମଜା କରିବା ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲ୍ୟୁଏନ୍ସରଙ୍କ ସହ ନିକଟତର ହେବା ଏହି କାରଣରୁ ବିସିସିଆଇ କଠୋର ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, IPL ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତାକୁ ବିପଦରେ ନ ପକାଇ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ବୋର୍ଡର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ୟୁନିଟ୍ ଖେଳାଳି, ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଦଳର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହୋଟେଲ ରୁମରେ ଅନଧିକୃତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରି ଆହୁରି ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏପରି ଘଟଣା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ “ମହୁ ଜାଲ” ହୋଇପାରେ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିସିସିଆଇ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜାରି କରିଛି।
ଏହିପରି ଉଲ୍ଲଂଘନର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଇନଫ୍ଲ୍ୟୁଏନ୍ସରଙ୍କ ସହିତ ନିକଟତା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ।
ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ, ଦଳର ଜଣେ ଯୁବ ଖେଳାଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦଳର ଜଣେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରିଲ୍ସ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।
ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ନବ୍ୟ-ମିଡିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିବା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ; କିନ୍ତୁ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାରେ ବ୍ଲଗର ଜଣକ ଭ୍ୟୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କିଛି ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
ଏହି ସୁଟିଂ ବାଉଣ୍ଡାରି ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳର ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ପରେ, ଏଥିରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହୋଟେଲ ରୁମର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି।
ଜଣେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ବିସିସିଆଇରୁ ନୂତନ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଛୁ ଏବଂ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।
ନୂତନ ଖେଳାଳିମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଏକ ଆଧୁନିକ ଧାରା ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିସିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦଳ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇର ନିୟମ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟିମ୍ରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରୁଛୁ ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ IPL ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଦୁଇରୁ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି।
ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନେ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପାଳନ କରିବେ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ହେଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ IPL ଖେଳୁଥିବା କ୍ରିକେଟରମାନେ ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ନୁହଁନ୍ତି।
ସେମାନେ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।”
ଖେଳାଳି ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରୁମର ଅନଧିକୃତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବୋର୍ଡର ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ, ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖେଳାଳି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଗଲା।
ବିସିସିଆଇର ଜଣେ ACU ଅଧିକାରୀ ଦଳ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିଲା। ପ୍ରବନ୍ଧକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠତା ଦର୍ଶାଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ଆଇପିଏଲରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦଳ ପରିଚାଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟତଃ, ଖେଳାଳିମାନେ ନିୟମକୁ ଅବମାନନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି।”
“ଥରେ, ମୁଁ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ନୁହେଁ, ଲବି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭେଟିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ‘ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନାହିଁ; ଯଦି ସେମାନେ ପଚାରିବେ ତେବେ ମୁଁ ନିଜେ ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି।'”
ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ, ଜଣେ ଖେଳାଳି ଜଣେ ଦଳର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲେ, ଯିଏ କିଛି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରୁମର ଡୋର ବାଡ଼େଇଥିଲେ।
ଖେଳାଳି ଜଣକ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ, ମାମଲାଟିକୁ ଚପାଇଦିଆଗଲା, କାରଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳର ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟତର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।