RCB vs SRHରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ IPL ୨୦୨୬ ମହାସମର, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଡ୍ୟୁଲ୍
IPL 2026 Schedule: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଇତିହାସ ଏବେ ୧୯ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ RCB ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି । ତେବେ IPL ୨୦୨୬ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ଏକ ନୂତନ ଲହରୀ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ BCCI ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପ୍ରଥମ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ…
IPL ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଯେହେତୁ RCB ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍, ତେଣୁ ସିଜିନ୍ ଓପନର୍ ସେମାନଙ୍କର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏମ. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
IPL ୨୦୨୬ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ (ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)
- ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ – RCB vs SRH – ବାଙ୍ଗାଲୋର
- ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ – MI vs KKR – ମୁମ୍ବାଇ
- ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ – RR vs CSK – ଗୌହାଟି
- ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ – PBKS vs GT – ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
- ଏପ୍ରିଲ ୧ – LSG vs DC – ଲକ୍ଷ୍ନୌ
- ଏପ୍ରିଲ ୨ – KKR vs SRH – କୋଲକାତା
- ଏପ୍ରିଲ ୩ – CSK vs PBKS – ଚେନ୍ନାଇ
- ଏପ୍ରିଲ ୪ – DC vs MI – ଦିଲ୍ଲୀ
- ଏପ୍ରିଲ ୪ – GT vs RR – ଅହମ୍ମଦାବାଦ
- ଏପ୍ରିଲ ୫ – SRH vs LSG – ହାଇଦ୍ରାବାଦ
- ଏପ୍ରିଲ ୫ – RCB vs CSK – ବାଙ୍ଗାଲୋର
- ଏପ୍ରିଲ ୬ – KKR vs PBKS – କୋଲକାତା
- ଏପ୍ରିଲ ୭ – RR vs MI – ଗୌହାଟି
- ଏପ୍ରିଲ ୮ – DC vs GT – ଦିଲ୍ଲୀ
- ଏପ୍ରିଲ ୯ – KKR vs LSG – କୋଲକାତା
- ଏପ୍ରିଲ ୧୦ – RR vs RCB – ଗୌହାଟି
- ଏପ୍ରିଲ ୧୧ – PBKS vs SRH – ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
- ଏପ୍ରିଲ ୧୧ – ସିଏସକେ ବନାମ ଡିସି – ଚେନ୍ନାଇ
- ଏପ୍ରିଲ ୧୨ – ଏଲଏସଜି ବନାମ ଜିଟି – ଲକ୍ଷ୍ନୌ
- ଏପ୍ରିଲ ୧୨ – ଏମଆଇ ବନାମ ଆରସିବି – ମୁମ୍ବାଇ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଘୋଷଣା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ଆଉ ୫୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମେ ୩୧ରେ ଖେଳାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଫର୍ମାଟ୍ ପୂର୍ବ ପରି ରହିବ। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରିଟି ଦଳ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ।