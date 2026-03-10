ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା ତାରିଖ, ଏହି ଦିନ ଜାରି ହେବ IPL ୨୦୨୬ ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନୂଆ ତାରିଖ

ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା ତାରିଖ, ଏହି ଦିନ ଜାରି ହେବ IPL ୨୦୨୬ ସିଡ୍ୟୁଲ୍

By Jyotirmayee Das

IPL 2026 Schedule: IPL ୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଲିଗର ଆଗାମୀ ସିଜିନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରବିବାର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ଵକପ୍ ଦିନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ସଠିକ୍ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ଵିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି IANS ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, BCCI ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ସୁଦ୍ଧା IPL ୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ୨୦ ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ।”

କିଛି ରିପୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚାଇଥିଲା ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, IPL ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, କେବଳ ପ୍ରଥମ ୨୦ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେବେ ବିବାହ କରିବେ ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍, ଜେଜେ ବାପା…

ଭାରତରେ ହେବନାହିଁ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ; ସରକାର…

ନିର୍ବାଚନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, IPL କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି IPL କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।

ଲିଗ୍ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ?

ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ IPLର ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୩୧ ମେରେ ଖେଳାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୩୦ ମେ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

କେବେ ବିବାହ କରିବେ ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍, ଜେଜେ ବାପା…

ଭାରତରେ ହେବନାହିଁ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ; ସରକାର…

PM Kisan: ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତିର…

DA Hike: ବଢିଲା DA, ମୋହନ କ୍ୟାବିନେଟ 3%…

1 of 28,252