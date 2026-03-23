BCCIର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନ ଘୋଷଣା ହେବ IPL ୨୦୨୬ର ପୁରା ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

By Jyotirmayee Das

IPL 2026: IPLର ନୂତନ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଅଛି, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ BCCI ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ସମସ୍ତେ ସିଜିନର ଅବଶିଷ୍ଟ ଫିକ୍ସଚର ତାରିଖ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

ଏହାରିଭିତରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି IPL ୨୦୨୬ରେ ମୋଟ କେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ? ପୂର୍ବ ସିଜିନ୍ ପରି ଏଥର ୭୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ କି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ୭୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ଏବଂ ନୂତନ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାକି ୫୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।

କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ?

ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି ଯେ, BCCI ଏହି ସିଜିନ୍ ରେ ମୋଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ୮୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଯଦି Cricbuzzର ଏକ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ, କେବଳ ବାକି ୫୪ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ BCCI ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ଫିକ୍ସଚରଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆହୁରି ୩-୪ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

BCCI ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କେବଳ ପ୍ରଥମ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ, ଯେଉଁଠାରେ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ, ଚେନ୍ନାଇ (୨୩ ଏପ୍ରିଲ୍), କୋଲକାତା (୨୩ ଏପ୍ରିଲ୍), କିମ୍ବା ଗୌହାଟୀ (୯ ଏପ୍ରିଲ୍) ରେ କୌଣସି IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଭୋଟ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ମେ ୪ ତାରିଖରେ ହେବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ନାହିଁ।

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଖେଳିବ?

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଖେଳିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜସ୍ଥାନର ତିନୋଟି ଘରୋଇ ଖେଳ ଆସାମର ଗୌହାଟିରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଯେ, ବଳକା ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ହେବ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦଳକୁ ତାର ଘରୋଇ ସହର ଜୟପୁରରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏକ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତାର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ କି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଫାଇନାଲ୍ ମେ ୩୧ ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।

