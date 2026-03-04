IPL ପାଇଁ ଏଥର ଆସିବ ନୂଆ ପ୍ଲାନ, ଦୁଇ ଥର ଖେଳାଯିବ ମ୍ଯାଚ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ପୁରା ସିଡୁଲ୍…

IPLକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍!

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କିଛି ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି IPL ମହାସମାରୋହ। ତେବେ ଏହା ଆଗରୁ IPL ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ୧୯ତମ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଫ୍ଯାନ୍ସମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଦେଶର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ରହିଛି। ତେଣୁ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ IPL ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ୍ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିବ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୨ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଆଇପିଏଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିସାରିଛି, ଯାହା ୬ କିମ୍ବା ୭ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଇପିଏଲ ୧୯ତମ ସିଜିନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖେଳରେ କେଉଁ ଦଳ ସହ କେଉଁ ଦଳ ଲଢିବେ ତାହା ଏହି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରସିବି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ​​ଯେ ସେମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସମେତ ସେମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ସିଜିନ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ତେଣୁ, ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ ମେନନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଏବଂ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଖେଳ ଆୟୋଜନ କରିବ।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖେଳ 13 ରୁ 14 ଦିନ ଧରି ଖେଳାଯିବ ଓ ପରେ ବାକି ଖେଳ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ଯାୟରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 28 କିମ୍ବା 29 ରୁ ମ୍ଯାଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖାଯାଉ କଣ ହେଉଛି।

