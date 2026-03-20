IPL 2026ରେ ଚମକିବେ ଏହି 9 ଯୁବ ଖେଳାଳି, U19 ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟାନ ଦଳରୁ 3 ଷ୍ଟାର ତାରକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ
IPL 2026ରେ ଏହି ୯ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ବାସ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛି IPLର ନୂଆ ସିଜନ । ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ T20 ଲିଗର 19 ତମ ସିଜନ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର କେବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ ବରଂ ସେହି ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଜଣା ମୁହଁଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭରଷା କରି ରହିଛି।
ପ୍ରତି ସିଜନ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ଖେଳାଳି ନିଜ ପ୍ରତିଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ୯ ଜଣ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 9 ଜଣ ଯୁବ ତାରକା କିଏ?
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
ଏହି ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଉଛି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୂର୍ବ ସିଜିନରେ ଡେବ୍ୟୁ କରି, ଏହି ଯୁବ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମାତ୍ର 35 ବଲରୁ ଶତକ ମାରି ଇତିହାସରେ ନିଜ ନାମ ଲେଖିଥିଲେ। ତଥାପି, ସେହି ସମୟରେ, ବୈଭବ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ କେବଳ 7 ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପରେ ବିଜୟରୁ ସଦ୍ୟ ଫେରିଥିବା ବୈଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜିନର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ
ବୈଭବଙ୍କ ପରି, 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଯୁବ ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଜିନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ସିଜିନର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 240 ରନ୍ କରି ସେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଛାପ ଛାଡିଥିଲେ। ଏଥର, ସେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସେ ଓପନର୍ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
କନିଷ୍କ ଚୌହାନ
୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଆଉ ଏକ ଯୁବ ତାରକା ହେଉଛନ୍ତି କନିଷ୍କ ଚୌହାନ। ଏହି ସ୍ପିନ୍-ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ନିଲାମ ସମୟରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ତାଙ୍କ ବେସ ପ୍ରାଇସରେ କିଣିଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା କନିଷ୍କଙ୍କୁ RCB ପାଇଁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ।
ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର
ପୂର୍ବ ନିଲାମରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନାମ ଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର । ସେ ଏପରି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ତଥାପି, CSK ତାଙ୍କ ପାଇଁ 14.20 କୋଟିର ବିଡ୍ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଟପ-ମିଡିଲ ଅର୍ଡରର ଧୁରନ୍ଧର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହେବା ସହିତ, ସେ ଜଣେ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲର ମଧ୍ୟ । ଯିଏ UPT20 ଲିଗରେ ଧମାଲ କରିସାରିଛନ୍ତି।
କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା
ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରି, CSK 19 ବର୍ଷୀୟ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ କାର୍ତିକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ 14.20 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନର ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ T20 କ୍ୟାରିୟରରେ ଚୌକା (16) ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଛକା (28) ମାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।
ସ୍ମରନ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ
ଯଦିଓ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ମୂଳତଃ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଫର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ IPLରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପୂର୍ବ ସିଜିନରେ, ସ୍ମରନ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ସିଜିନରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ଫର୍ମ ଦେଖି SRH ର ଆଶା ଏବଂ ଆକାଙ୍ଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥିବ।
ଆଲ୍ଲାହ ଗଜାନଫର
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଏକ ନୂତନ ମୁହଁ ଉଭା ହୋଇ ଠିଆହୋଇଛି । ଏକ ଦେଶ ଯାହା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ପିନର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ କାରଖାନା ପାଲଟିଛି। ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଏହି ସ୍ପିନର ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଏକ ମହାନ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ମେଗା ନିଲାମ ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ତାଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ସମଗ୍ର ସିଜନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଯେଉଁ ସ୍ପିନ୍-ବୋଲିଂ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ।
କୁପର କନୋଲି
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନ୍-ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର – ଯିଏ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡର-19 ବିଶ୍ୱକପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଜାତୀୟ ଦଳ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛି। ଏହି ଆଶା ସହିତ ରିକି ପଣ୍ଟିଂଙ୍କ ଦଳ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା। ଏବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ପଞ୍ଜାବର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ କୁପରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର ମନେହୁଏ; ତଥାପି, ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା କୋଚ୍ ଏବଂ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ
ଯଦିଓ RCBର ପ୍ଲେଇଂ 11 ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ପରି ମନେହୁଏ – ଗତ ସିଜନ ପରି – ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ବାମହାତୀ ବୋଲର ୟଶ ଦୟାଲ ଗତ ସିଜନରେ ଦଳର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ତଥାପି, ଯଶ ଦୟାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ତାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, 23 ବର୍ଷୀୟ ବାମହାତୀ ପେସର ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ RCBର ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ସର୍ବପରି, RCB ତାଙ୍କୁ 5.20 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି ।