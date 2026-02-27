IPL ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଘୁଞ୍ଚିଲା ତାରିଖ, ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନୁହେଁ ଏହି ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ IPL ୨୦୨୬

IPL 2026 ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନୁହେଁ, ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ; BCCI ର ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି

By Jyotirmayee Das

IPL 19th Season: ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯିବ । କିନ୍ତୁ T20 କ୍ରିକେଟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ, କାରଣ IPLର ୧୯ତମ ସିଜିନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ପାଇଁ BCCI ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଏବେ BCCI ହଠାତ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଦୁଇ ଦିନ ବିଳମ୍ବ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏବଂ ଏହା ଏବେ ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଆବୁଧାବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳି ନିଲାମ ସମୟରେ, BCCI ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ​​ଯେ ନୂତନ ସିଜିନ୍ ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାତ୍ର ୩୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ବୋର୍ଡ ଏବେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏବେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୨୬ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରିଖ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି, ଏବଂ ୩୧ ମେରେ ଖେଳାଯିବ।

ESPN-Cricinfo ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, IPL ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସୂଚୀକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବୈଠକ କରିବ।

IPL ସୂଚୀ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି?

BCCI ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଏବଂ କେରଳରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ତାମିଲନାଡୁ (ଚେନ୍ନାଇ), ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ (କୋଲକାତା) ଏବଂ ଆସାମ (ଗୌହାଟି)ରେ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ବୋର୍ଡ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯାହା କାରଣରୁ IPL ୨୦୨୬ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂଗଠିତ କରିପାରିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସମ୍ଭବତଃ BCCI ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ବାକି ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିବ।

IPL ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ?

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ, ପୂର୍ବ ସିଜନର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳେ, ଏବଂ ଏହା ତା’ର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗତ ସିଜନର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଫେରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।

ଗତ ବର୍ଷ, ଆରସିବିର ବିଜୟ ପରେ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ, ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।

