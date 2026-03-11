IPL 2026: ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ଏହି ୨ ଦଳ, ଦମଦାର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି BCCI
IPL 2026: IPL ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦିଓ ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ BCCI ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେତୁ, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, BCCI ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିବ। Cricbuzz ର ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ କେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବେ।
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେବ
Cricbuzz ରୁ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, IPL ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗଲୋର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ସାଧାରଣତଃ, ନୂତନ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହା ଅସମ୍ଭବ ମନେହେଉଛି । ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ ତାରିଖରେ ମୁଲାନପୁରରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ବୈଠକ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ
କ୍ରିକବଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସିସିଆଇ ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୋର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଠକର ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ଏହି ବୈଠକରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଫଟୋସୁଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।