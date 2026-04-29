ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ରୋହିତ କରିବେ ଆଜି ମଇଦାନକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ
Rohit Sharma: ରୋହିତ ଶର୍ମା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଶେଷ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିପକ୍ଷରେ IPL ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାଁନ୍ତି । ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା କରିବ ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ MIର ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଜି ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ଦେଖିବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫେରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋହିତଙ୍କ ଫେରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ କ’ଣ ଏବଂ ସେ ଆଜି SRH ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା?
ରୋହିତ ଆଜି ଫେରିବେ କି?
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଛି । ସେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ, ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା PTI ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ, ରୋହିତଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟସ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯିବ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ‘ହିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍’ଙ୍କ ଫେରିବା ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ମନେ ହେଉଛି। ଏହା ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିନା MI ଦଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦାନିଶ୍ ମାଲେୱାରଙ୍କୁ ଇନିଂସ ଓପନିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମାତ୍ର ୨ ରନ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ MI କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟ ସହିତ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପହଞ୍ଚିବାର ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି।
ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧାରେ ଘେରି ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଉଭୟ ଖରାପ ଫର୍ମ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ, ମୁମ୍ବାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ୯ମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ଅଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ, MI କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାକି ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିତିବାକୁ ପଡିବ ।